台南大億麗緻酒店終止營運　市府將全力協助後續處理

▲台南大億麗緻酒店在大環境的影響下，無預警宣布將自6月30日終止營運，勞工局將會就勞工權益、後續就業輔導等問題，全力給予協助。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

台南大億麗緻酒店在大環境的影響下，無預警宣布將自6月30日終止營運，市府深表不捨和遺憾，但台南市觀旅局已爭取到人才培訓與旅宿品牌行銷預算，呼籲旅遊業者趁機充電，另勞工局將會在5月4日上午和該酒店主管直接互動，就勞工權益、後續就業輔導等問題，全力給予協助。

台南市觀旅局表示，自新冠肺炎疫情產生影響後，該局第一時間成立輔導小組，並對台南大億麗緻酒店等業者，進行地價稅、房屋稅等必要營運負擔補貼及旅館業員工薪資補貼，進行紓困輔導；交通部長林佳龍上周也承諾會協助紓困，台南市政府正要爭取更多資源與旅宿業並肩作戰撐過這次難關。

觀旅局聯合交通局4月30日上午在台南大億麗緻酒店召開記者會，台南市長黃偉哲還特別採用他們的餐盒與旅宿業者進行早餐會，可惜還是未能挽救其危機，該酒店仍無預警宣布將於6月30日終止營業，觀旅局亦深感遺憾。

近年台南市旅宿業蓬勃發展，尤其中西區更是一級戰區，台南大億麗緻酒店周邊新旅館林立，包括台南晶英酒店、和逸台南西門館、煙波大飯店台南館等，新旅館也各自設定經營主題及客層族群，確實也增加了經營上的挑戰；幸好台南市觀旅局已爭取到人才培訓與旅宿品牌行銷預算；如果這次連假過後，旅遊業持續低迷，台南市政府會加大紓困力道。

另，台南市政府為維護勞工權益，勞工局於收到台南大億麗緻酒店大量解僱計畫書立即與大億國際酒店公司互動，大億國際酒店公司允諾勞工之權益將依法辦理。

勞工局王鑫基局長表示，維護勞工權益是勞工局所堅持之立場，勞工局將於5月4日上午派員與大億國際酒店公司主管面對面互動，就勞動相關法令及後續就業輔導給予提供必要之協助，並列席參加勞資第一次自治協商會議。

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