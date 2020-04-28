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住連鎖酒店！顧客拿起桌上茶飲　一喝竟是「棕黃屎尿水」…酒店急甩鍋

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▲▼住連鎖酒店！顧客喝到尿糞混合「飲料」。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲住連鎖酒店！顧客喝到尿糞混合「飲料」。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

「誰能想到酒店裡的飲料會是屎尿混合的，我沒留意還喝了一口，太噁心了。」陝西省張姓男子4月15日入住成都新都區一連鎖酒店，次日清晨在房間飲用了一瓶味道刺鼻且顏色渾濁的「飲料」。經檢測，這杯「飲料」含有尿素和大腸菌群。

據《澎湃新聞》報導，涉事酒店為錦江之星連鎖酒店為成都市新都區馬超西路店。張男回憶，4月15日晚他和朋友外出吃飯，回到酒店房間已經是晚上11點左右了，當時他看到桌上擺放著3瓶水，分別是2瓶礦泉水和1瓶黃色的「飲料」，「我把2瓶礦泉水燒開泡了茶，另外1瓶就沒有留意。」

張男說，第二天早上7點多，自己剛剛睡醒有些口渴，伸手拿起桌上的黃色「飲料」就喝了一口，發現味道極其刺鼻、還帶有臭味，「當時剛起床，窗簾還沒有拉開，我也沒注意這瓶飲料有什麼異常，半躺著喝了一口，發現問題才開的燈。」憤怒之餘，他立即聯繫了酒店前台，並拍下影片保存證據。

「酒店工作人員到現場後一開始態度還非常惡劣，說不可能是他們房間裡的，後來看完監視器畫面，證明不是我帶進去後，才有所好轉。」張男提出，將不明液體送去專業檢測機構進行成分檢測。當天，酒店就聯繫了四川試源食品檢測有限公司，下午1點就送檢液體樣本。

▲▼住連鎖酒店！顧客喝到尿糞混合「飲料」。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲檢測報告。（圖／翻攝自澎湃新聞）

22日，檢測結果出爐，「飲料」中含有尿素、大腸菌群以及砷、汞等重金屬，「這些成分通俗點說就是尿和糞便的結合體。」張男說，得知液體成分後，現在回想起這件事就覺得噁心反胃，更是擔心喝下的那一口會對身體造成影響，「我諮詢過衛生防疫，病菌的潛伏期很長，現在即使是做身體檢查，也查不出什麼。」

張男認為酒店在衛生和管理方面存在問題，並且否認「飲料」是自己帶進來的，「我晚上吃完飯回到房間已經是11點40多了，就帶著一個錢包，什麼都沒帶，攝影機也看得清清楚楚，而且入住後除了我之外，也沒有人進過房間。」

對此，4月26日，涉事錦江酒店經理朱福彪回應，並不清楚為什麼不明液體會出現在房間，「這件事我們也覺得很尷尬，那瓶『飲料』不是我們放的，我們正常提供的是礦泉水，而這瓶顏色泛黃，明顯顏色不一樣。」

朱福彪說，酒店有雙重檢查機制，在服務員清理打掃房間後，客房經理還會再檢查一遍，但2次檢查均未發現這瓶「飲料」，「這個瓶子的顏色和大小都和我們礦泉水差異較大，如果這瓶『飲料』出現在房間正常的地方，我們工作人員在2次檢查時一定會帶走並處理掉的。」他認為，這瓶「飲料」的出現十分蹊蹺。

「現在我們公司也非常重視這件事，對張先生的身體健康情況也很關心，當天提出帶他去洗胃，但他拒絕了。」朱福彪說，目前事件還在調查之中，具體解決方案需要與客人進行協商，還未溝通一致。對此，張男表示，如果酒店遲遲不解決，將通過法律途徑來維權。

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