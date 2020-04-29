林森北路近況曝！酒店停業、錢櫃惡火衝擊　「五木區」瞬成空城

記者邱中岳／台北報導

中央疫情指揮中心在9日下令「酒店業即日起停業」，至28日已經停業20天，原本到了夜晚人聲鼎沸的林森北路瞬間成了空城，又加上26日上午林森錢櫃的一場大火，更加黯淡無光，28日晚上《ETToday新聞雲》實際走訪五木區，發現沿路僅剩下快炒店、餐廳有開，但路上人煙稀少，來往計程車都不到10台，甚至連路邊攤都不願出來擺攤。

因1名酒店公關確診後，全北市82間酒店在9日遭指揮中心要求停業，副市長黃珊珊也在當天晚上與警方前往酒店查看是否有違規營業，而停業迄今已達20天，整條林森北路上幾乎沒有甚麼人煙，《ETToday新聞雲》前往五木區繞了一圈，發現各家酒店全都拉下鐵門沒有營業，原本排班的計程車也相對變少。

▲昔日到了夜晚就人聲鼎沸的林森北路，遇到酒店停業加上錢櫃大火瞬間了無人煙。（圖／記者邱中岳攝）

有在林森北路載客多年的運將透露，還沒有停業前，林森北路酒店門口排班，載客人到家後馬上又回來排班，狀況好一天可以賺個好幾千元，但是遇到酒店停業，只能在熱炒店旁邊碰碰運氣，或是附近兜圈子，街上賣女裝的服飾店則說，原本都會營業到深夜2點多，但人潮銳減，所以也都提早結束。

▲林森北路酒店因停業20天又加上錢櫃大火，整條街到了夜晚幾乎空蕩蕩沒甚麼人。（圖／記者邱中岳攝）

林森北路酒店停業後，在26日又遇上林森錢櫃大火，狠心奪走5命，附近鄰居表示，原本酒店停業後，錢櫃生意瞬間暴增，排班的計程車還一路從錢櫃排到民生東路口，但錢櫃大火之後被勒令停業，林森北路瞬間又成了空蕩一片，開玩笑地說，「林森北最後一盞燈也被滅了」。

▲林森北周遭除餐廳以及快炒店有開，路上幾乎沒有計程車，連攤販都懶得出來擺攤。（圖／記者邱中岳攝）

林森北路附近有幾家小型美容、美髮店則無奈說，以前上班的公關都會來做頭髮，現在因為停業的關係，每天上門的客人小貓兩三隻，根本就賺不到錢，直言「快撐不下去了」，而林森北路上僅剩下幾家熱炒店、餐廳直到深夜12時許還在營業，昔日燈紅酒綠的酒店大樓瞬間成一片漆黑。

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