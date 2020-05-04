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錢櫃大火週四提懲處名單　柯文哲：反對燒女巫運動

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▲▼台北市長柯文哲針對台北市中山區4/26林森北路錢櫃KTV火災進行專案報告。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市長柯文哲針對錢櫃KTV火災進行專案報告。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市錢櫃林森店大火，造成6死憾事。台北市長柯文哲4日赴市議會專案報告，他提到政風處成立內部調查小組，懲處名單會在週四之後提出來。面對民進黨市議員王世堅追問懲處名單，柯文哲指出，「我是非常反對燒女巫運動」，還是要有政風完整調查，該負什麼責任再決定，這是文明政府該做的事。

王世堅批評，4月26日的錢櫃林森店大火，造成6位市民不幸身亡，如果還是歌照唱、趴照開，柯市府的大門可以關了，消防局關上大門，更點名消防局吳俊鴻該下台謝罪，吳俊鴻則說「我會靜待調查結果，我會負我的責任」。

王世堅說，懲處名單何時出來？柯文哲要下詔罪己，局長要不要負全責？誰該負責誰該下台。副市長黃珊珊表示，懲處名單會在周四提出來；王世堅又指柯文哲已經開始推託，「有事黃珊珊，沒事柯文哲」。

王世堅追問柯文哲，什麼時候名單出來？誰要負責？吳局長要下台負責嗎？柯文哲表示，現在還是要建立一個制度，「我是非常反對燒女巫運動」，所以大的事情出現，第二天可以提出懲處名單，「那是不好的文化」，還是要有政風完整調查，該負什麼責任再決定，這是文明政府該做的事。

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