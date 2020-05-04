議員質疑3次稽查錢櫃沒看到施工？　建管處：晚上去看沒有辦法發現

▲錢櫃防火區劃破壞。（圖／簡舒培提供）

記者楊亞璇／台北報導

錢櫃大火釀6死，台北市長柯文哲4日赴議會專案報告。議員簡舒培質疑，報告指指防火區劃的破壞是因為要施作兩座電梯，但是3/6稽查、3/30總檢查、4/22府級檢查都沒看到，「都是專業單位，沒有人看出他施工，你相信嗎？」對此，建管處長張明森回應，同仁是晚上去看，現場沒有人施工，所以沒有辦法發現。

簡舒培說，報告指防火區劃的破壞是因為要施作兩座電梯，如果要施作電梯，施作工程可以偷偷摸摸嗎？肉眼都看不到嗎？有可能包起來？外面看不到？張明森指出，施工從地下2樓到10樓，業者有來申請變更使用執照，在程序上是合法的，「同仁去看是晚上去，現場沒有人施工，所以沒有辦法發現」。

簡舒培批評，完全看不出來有任何檢討，承包廠商接受媒體採訪時，說電梯2月底就開始施工，陸續關閉灑水系統開始做了，3月底抽掉消防栓的水，4/24維修一樓火災受信總機，就把它做了很多變更，但是3/6稽查、3/30總檢查、4/22府級檢查都沒看到。張明森再度強調，「這是晚上去，晚上去現場沒有施工」。

簡舒培質問柯文哲，「檢查三次，都是專業單位，沒有人看出他施工，你相信嗎？」檢討報告完全沒有看到，依照他所做的，他圍籬都圍起來了，去的人看不到，市長你覺得合理嗎？對此，柯文哲僅回，這些問題會記起來再去研究、搞清楚。