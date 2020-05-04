錢櫃大火未提假扣押　王鴻薇酸柯文哲：跟練董太好了？

▲台北市長柯文哲針對林森北路錢櫃KTV火災進行專案報告，並接受市議員質詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲4日赴北市議會專案報告錢櫃KTV林森店大火案。國民黨市議員王鴻薇提及，事件發生已經8天，北市府毫無積極作為，然而當年八仙塵暴時，新北市政府2天後立刻積極求償作為，聲請假扣押，她酸柯文哲「你是跟業者太好了嗎？跟練董太好了？」

王鴻薇指出，為了要保障錢櫃大火所有受害家屬求償權，市府與業者做溝通，讓他們一定金額信託，金額是多少？法務局長袁秀慧表示，金額沒有給業者，希望足額信託，請業者試算。

王鴻薇質疑，業者想要多少就多少？充分配合業者，尊重業者？沒有保障受害者。袁秀慧強調，如果喊一個金額過低，業者只會會這個金額，喊過高也沒有意義，在法律上是算得出來的。

王鴻薇仍不滿痛批，北市5月8日才要跟受害家屬開會，沒有任何積極作為，當年新北市八仙塵暴，事件發生兩天後，新北市政府立刻積極求償作為，聲請假扣押，確保所有受害者、家屬能夠安心，最後向業者假扣押1.69億，然後法院核准，這就是當年新北市的積極作為。

接著王鴻薇砲口指向市長柯文哲，「你在這邊做報告完全不及格？你是跟業者太好了嗎？跟練董太好了？然後現在尊重業者，請業者試算，你們保障什麼啊？」在這邊具體要求，應該有更積極作為，現在已經超過八天，新北兩天做成假扣押，可不可以責成法務局做成假扣押準備？

對此，袁秀慧指出，有在做假扣押的準備，當時八仙塵暴業者資歷，跟業者資歷，現在評估什麼方法最迅速最評估對民眾最好。

另外，社民黨苗博雅詢問市府是否可能有國賠責任？袁秀慧表示，責任尚待釐清。苗博雅表示「在國賠責任尚不能完全排除之前，市政府幫被害者請律師，會有律師倫理及利益衝突的問題。」要求法務局必須審慎思考如何解決。