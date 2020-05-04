議員轟練台生沒有出來面對　柯文哲：比道歉更重要是企業社會責任

▲台北市長柯文哲針對錢櫃KTV火災進行專案報告。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊亞璇／台北報導

北市錢櫃KTV林森店大火釀6死，台北市長柯文哲4日赴議會針對錢櫃大火專案報告，議員不滿柯文哲未點名錢櫃董事長練台生出來面對、道歉。對此，柯文哲強調，比道歉更重要是企業社會責任，認為練台生現階段要接受調查，提出改進事項，賠償應該要出來處理。

新黨議員侯漢廷表示，「過去五大案，能被你批評弊案，這次你卻拿不出過去批評財團勇氣？」設備、管理人員休假都是問題，為什麼不點名練台生出來道歉、賠償？柯文哲回應時則表示，「可以，其實比道歉更重要是企業社會責任」。

另外，國民黨議員游淑慧接著批評，北市議會要如何表態挺市府，才敢呼籲練台生出來面對？「記不記得胡析延（居家檢疫失聯者）？你在臉書大張旗鼓嗆他出來面對，還記不記得趙藤雄？你講什麼？他沒有坐牢是司法悲哀」游強調兩個態度都應該用在錢櫃負責人身上。柯文哲回應，「對啦，他其實現階段要接受調查、還有改進事項，另外賠償應該要出來處理」。

游淑慧質疑，沒有要他出來面對？柯回稱，「有啊有啊」。游淑慧說，他應該出來面對，而不是讓你出來面對。柯文哲指出，「這個企業社會責任⋯任何一個企業，還是要有企業社會責任，所以它比道歉更重要，要先出來處理這三個問題」。