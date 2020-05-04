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議員轟練台生沒有出來面對　柯文哲：比道歉更重要是企業社會責任

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▲▼台北市長柯文哲針對台北市中山區4/26林森北路錢櫃KTV火災進行專案報告，國民黨籍市議員陳重文提出是否可以要求八大行業全面使用防煙面罩。席間並要求消防局長試戴防煙面罩。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市長柯文哲針對錢櫃KTV火災進行專案報告。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊亞璇／台北報導

北市錢櫃KTV林森店大火釀6死，台北市長柯文哲4日赴議會針對錢櫃大火專案報告，議員不滿柯文哲未點名錢櫃董事長練台生出來面對、道歉。對此，柯文哲強調，比道歉更重要是企業社會責任，認為練台生現階段要接受調查，提出改進事項，賠償應該要出來處理。

新黨議員侯漢廷表示，「過去五大案，能被你批評弊案，這次你卻拿不出過去批評財團勇氣？」設備、管理人員休假都是問題，為什麼不點名練台生出來道歉、賠償？柯文哲回應時則表示，「可以，其實比道歉更重要是企業社會責任」

另外，國民黨議員游淑慧接著批評，北市議會要如何表態挺市府，才敢呼籲練台生出來面對？「記不記得胡析延（居家檢疫失聯者）？你在臉書大張旗鼓嗆他出來面對，還記不記得趙藤雄？你講什麼？他沒有坐牢是司法悲哀」游強調兩個態度都應該用在錢櫃負責人身上。柯文哲回應，「對啦，他其實現階段要接受調查、還有改進事項，另外賠償應該要出來處理」。

游淑慧質疑，沒有要他出來面對？柯回稱，「有啊有啊」。游淑慧說，他應該出來面對，而不是讓你出來面對。柯文哲指出，「這個企業社會責任⋯任何一個企業，還是要有企業社會責任，所以它比道歉更重要，要先出來處理這三個問題」。

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