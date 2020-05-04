柯文哲曝錢櫃大火6死肇因：業者擅關消防五大系統、施工破壞防火區劃

▲台北市長柯文哲針對錢櫃KTV火災進行專案報告，並接受市議員質詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊亞璇／台北報導

錢櫃KTV林森店4月26日發生火警，釀成6死。台北市長柯文哲4日赴台北市議會進行專案報告，對於火災原因，柯文哲表示，包括擅自關閉五大消防系統設備，受信總機關掉、室內消防栓、自動灑水、排煙設備、廣播設備關閉，還有施工造成區劃破壞，煙從安全門以及要做電梯的孔洞上升，濃煙迅速向上竄升，大部分死者是被煙嗆死的。

對於火災原因分析為錢櫃業者違法，包括「擅自關閉五大消防系統設備」以及「施工造成防火區劃破壞」。柯文哲說明，第一是防火區劃破壞，因為做電梯消防門是開著，甚至用沙包擋住，防止自動關上，樓板挖洞，消防門沒有關，防火區塊破壞，發生火災濃煙四處瀰漫，另外一點，消防系統設備關掉，包括受信總機關掉、室內消防栓、自動灑水、排煙設備被關掉、廣播設備關閉，這棟大樓所有消防設備是關閉的狀態。

柯文哲指出，由於錢櫃在做電梯，每一層頭都挖一個洞，造成防火區劃破壞，起火點出現以後，煙從安全門以及要做電梯的孔洞上升，濃煙迅速向上竄升，大部分死者是被煙嗆死的。

▲國民黨籍市議員陳重文提出是否可以要求八大行業全面使用防煙面罩。席間並要求消防局長試戴防煙面罩。（圖／記者湯興漢攝）

國民黨議員陳重文指出，如果80%都是被濃煙嗆死，要不要有個政策，如果八大行業容留人數高，強制準備防煙面罩。消防局長吳俊鴻指出，目前中央沒有強制，品質都不一樣，有時候溫度太高臉部會受傷。

陳重文追問，可不可以考慮強制準備防煙面罩？柯文哲答稱「可以」。陳重文又說，防煙面罩可以防煙20分鐘，耐熱500度，可不可以推行每包廂一人一個。 吳俊鴻指出，中央認為有危險性。