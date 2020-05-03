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這回不挺蔡英文　名律師直言總統表態殺警案是傷害司法

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▲總統蔡英文。（資料照／記者陶本和攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者陶本和攝）

記者蘇晏男／台北報導

嘉義地方法院日前一審鐵路勇警李承翰遭刺殺身亡案時，考量兇嫌犯案當下受思覺失調等精神疾病影響，因此判他無罪，引發外界譁然，而總統蔡英文隔日也表示支持檢方依法上訴。對此，知名律師林智群2日晚間就在臉書直言，「我支持小英，但這個事情，我必須說，小英做錯了」。

林智群PO文表示，總統不應該針對司法個案表示意見，「不管你是支持或反對這個判決」，都不適合談這件事情。「你說支持上訴，表示你不滿意一審判決，那對一審法官及鑑定醫師，是一種否定，甚至打擊」。

林智群認為，蔡英文的表態，「二審法官如何自處 ?」若逆轉改判有罪，外界會說是總統指示。林質疑，「那難道要法官為了強調司法獨立而維持原判決嗎？那這樣想的法官，難道沒有被干擾嗎？不管怎樣，這對司法都是一種傷害」。

該篇文章發布後，引發網友熱烈討論，因此2小時候林智群再寫道，有網友說總統也是人，也可以對司法案件表態，「如果是這樣的話，那阿扁在外面趴趴走，還參加政治活動，為什麼不用回去關？這麼重大的事情，總統怎麼不表態？」

林智群表示，總統要對重大司法案件表態也沒關係，「那就不能選擇性表態」，一旦對A個案表態，別人就會問你B個案，這就是後遺症。林智群文末用Hashtag強調「愛她就不要寵她」。

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