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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳景欽／台鐵殺警案　被告判無罪後只能交保嗎

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▲▼台鐵殺警男。（圖／地方中心翻攝）

▲台鐵殺警案被告鄭嫌經嘉義地院判無罪，並諭令50萬元保釋引發討論。既然被認定有重大精神疾病，為何不續押？（圖／地方中心翻攝）

台鐵殺警案被告鄭嫌，近日經嘉義地院判無罪，並諭令50萬元保釋。於檢方提起抗告、台南高分院撤銷裁定發回後，地院仍維持保釋金額，但附加多項應履行事項。後再經嘉義地院更裁，宣告鄭嫌須於裁定生效後的24小時內繳納保證金100萬元後具保，如若未在限定時間內具保，則失去效力，繼續羈押。但既然被告被認定有重大精神疾病，為何不續押？

根據《刑事訴訟法》第316條，羈押被告被判無罪，原則上就須撤銷羈押，就算在上訴中，但除非有不能具保、責付與限制住居而有必要，才能繼續羈押。之所以這樣規定，自是基於無罪推定與慎押原則。惟像台鐵殺警案的情形，被告判無罪，並非沒殺人，而是因被判定是無責任能力所致，且案件距離確定仍有一段時日，若讓其保釋，確實有逃亡或有危害他人之風險。

為了解決此問題，2019年《刑事訴訟法》修正第116條之2第1項時，特別強化停止羈押期間，被告必須遵守的事項，包括定時至警局報到、不得對被害人或其家屬為危害行為、不得離開固定處所、限制出境等。故面對台鐵殺人案被告，就不能僅為具保與限制住居，而必須有其他的防範措施，這也是高分院撤銷地院交保裁定的主要原因。

即便這些替代羈押的手段已被強化，如要求被告未經許可不得離開固定處所之事項，但除非警察能24小時為之監視，否則如此的禁制令也僅具有宣示意義。故在2019年修法時，也增加可以對被告施以電子監控之明文，只是授權由司法院會同行政院訂定的具體實施辦法，至今仍在研議中，實讓人難以恭維。

再來，就此案的被告來說，更重要的是在矯治。雖嘉義地院判處被告無罪之同時，也諭令必須接受5年的監護處分，但因保安處分須等到判決確定後才能執行，在此案仍未確定下，就無法送適當處所為矯治。

面對如此的窘境，或可依《刑事訴訟法》第116條之2第1項，即以其他經法院認為適當之事項，如要求被告須至醫療處所進行鑑定與矯治，一旦不遵守就再行羈押的命令來解決。惟因此法條的目的，實重在防止逃亡與避免危害公眾安全，故命被告就醫與診治的履行事項，既有逾越法律授權之疑慮，恐也侵害衛生主管機關之權限。

而於目前的《刑事訴訟法》第101條之1第1項，針對未決被告的再犯防止，可以為所謂預防性羈押，故就台鐵案來說，即便判決無罪，但因未確定，卻有再犯風險，自然就可因此為預防性羈押。只是關於此等羈押，必須有事實足認有反覆實行同一犯罪之虞，才得為之。

但關於再犯風險評估，也與精神鑑定有著難以精確判定的困境，更觸及有罪推定，致鮮少使用，自也難以適用於台鐵案。更何況，因無責任能力而被判無罪的被告，自然必須儘速矯治，故就算羈押於看守所，也只是單純的監禁，卻無助於治療。也因此，面對判決確定前的矯治處遇，就必須於《刑事訴訟法》第116條之2第1項的替代羈押手段裡為詳列，才足以彌補法律的真空。

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