蔡英文5款520就職紀念酒、郵票曝光！　5／6起開放預購

▲總統蔡英文5款520就職紀念酒、郵票曝光。（圖／中華文化總會提供，下同）

記者陶本和／台北報導

2020年總統大選，總統蔡英文以史上最高817萬票當選連任，由台酒推出的520就職紀念酒4日曝光。今年共推出5款紀念酒，由設計師聶永真操刀，將於5月6日起開始供預購。

這次520就職紀念週邊商品，由中華文化總會負責統籌，再次邀請聶永真操刀主視覺設計，並與中華郵政、台灣菸酒公司出品第15任總統副總統就職紀念郵票與五款就職紀念酒。

▲▼ 總統蔡英文5款520就職紀念酒、郵票曝光。（圖／中華文化總會提供）



文總表示，本次延續上一屆「去威權化」的設計理念，聶永真在四款郵票中，以抽象的圖案，傳達台灣民主的多元價值與政府的角色，包括「民主」、「就位」、「方向」和「綻放」等四種不同意涵。

文總強調，聶永真也把其中「就位」、「綻放」與「方向」概念延伸應用在紀念酒當中的「OMAR」、「啤酒」和「玉尊」的包裝上；至於今年經典款「陳高」及「陳紹」，則透過鶯歌陶瓷廠臺華窯與歐文瓷的瓶身製作輔以精緻設計，讓台灣在地文化與設計力量，展現在2020總統副總統就職紀念週邊裡。

▲▼ 總統蔡英文5款520就職紀念酒、郵票曝光。（圖／中華文化總會提供）



在郵局紀念品方面，包括「郵票四枚、小全張以及郵摺」，在四枚郵票上，文總表示，聶永真用「民主」的設計意象，以線為主設計元素，看似郵筒的造型，藏了通往總統府大門的通道，如同政府的耳朵就是你的郵筒，溝通無障礙，對話零距離，強調人民的偉大。

另外，「就位」以面為主設計元素，透過球即將進洞代表政府已作好準備，用專業與堅持，善盡職責，作人民的公僕，代表民主的光榮；至於「方向」，則以漸層為主設計元素，迷霧之後有天晴，遠方總有一盞燈火指引。

最後，「綻放」以點為主設計元素，用選票見證民主的盛開，用行動點燃自由的花火。台灣正以多元價值的實踐，譜寫屬於自己的能見度。

除了四枚郵票與郵摺用點線面構圖外，聶永真在「小全張」的設計，採總統蔡英文與準副總統賴清德的實景肖像照寫真，兩人穿著白色襯衫，展現清新的風格。

▲▼ 總統蔡英文5款520就職紀念酒、郵票曝光。（圖／中華文化總會提供）



聶永真指出，正副總統並非高高在上的神話，而是跟我們一樣，有相同的視野，在同樣的天空下，如常生活。除了強調親民的風格，他也透露，考量過去有郵票收藏者反應對肖像照的愛好，所以這次從善如流，在小全張的設計上以真實的肖像照呈現，滿足不同收藏者的愛好。

文化總會副秘書長李厚慶則表示，文總首次統籌520就職相關事務，也首創就職紀念酒與台酒聯名，希望透過這次合作，把台灣設計實力及文化元素與人民日常結合。

李厚慶表示，今年的啤酒比四年前更有收藏性，相較上屆的玻璃瓶身，這次改用鋁罐包裝，在印刷的技術上反而較困難，為此聶永真還特別到台南製鋁罐大廠，親自套色監督，確保設計圖樣精準到位。

李厚慶說，除了啤酒，聶永真也為台酒的ＯＭＡＲ及玉尊威士忌重新設計包裝，更對經典款陳高及陳紹的容器設計上煞費苦心，「陳高以東方的圓潤瓶形，攜載現代感十足之設計語彙與微妙的表面色感處理，極簡、俐落、高明度漸層，搭配大塊低飽和中性淺底，揉和了日光與薄霧，富當代禪意之美。」

李厚慶表示，除了瓶身設計可見巧思，聶永真也特別商請書幀設計師何佳興為陳紹、陳高，量身打造專屬刻章，字體融合原住民菱形紋的型態，以當代藝術手法再造複合字體，傳遞台灣文化脈絡交疊的特有面貌。

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▼ 總統蔡英文5款520就職紀念酒、郵票曝光。（圖／中華文化總會提供）

