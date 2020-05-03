殺警案一審無罪引譁然　李貴敏緊急安排部會6日赴立院專案報告

▲國民黨立委李貴敏。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

鐵路警察遭刺死案，凶嫌一審判無罪，引發輿論譁然，也使得社會安全網漏洞問題浮上檯面。立法院司法及法制委員會召委、國民黨籍立委李貴敏3日表示，將於6日邀請法務部、內政部、衛福部、警政署等相關部會，就「我國社會安全網運作之現況與策進作法」進行專案報告，並備質詢。

李貴敏表示，判決引發多層次爭議，特別在社安安全網的補漏上，政府過去一段時間幾乎無作為，讓民眾失去信心，也等於讓總統蔡英文先前在小燈泡案發生時，承諾全面檢討社會安全網的政見跳票，因此希望了解行政單位有無具體策進規劃，透過社會安全網的介入，避免憾事再度發生。

李貴敏表示，包括女法官協會與朝野立委也有很多修法版本，希望完善社會安全網，或建立司法精神鑑定機構，可以透過委員會討論盡快凝聚社會共識，加速修法期程。

李貴敏強調，精神障礙不能成為犯罪者的免死金牌。但是近期從小燈泡案、牙醫診所殺人案、新店隨機殺人案，到這次殺警案，一件件攸關人命的重大刑事案件中，越來越多的人用精神障礙、思覺失調當理由企圖脫罪，已引發社會疑慮。家屬悲憤於正義無從伸張，也難怪本件判決會引起社會如此強烈反彈。

李貴敏表示，當犯嫌完成交保後，社會安全網有無介入絕對是政府機關的責任，但警方不可能24小時守在旁邊，只有透過社會安全網的妥善運作，才能確保被告未來沒有再犯可能，減少社會恐慌，避免憾事再度發生。此外，政府機關也責無旁貸，應全力協助被害者家屬，給予他們足夠的支持，捍衛被害者人權與權益。

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