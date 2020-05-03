殺警案判強制就醫5年　侯友宜：應考慮修刑法提高至30年

▲新北市長侯友宜。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊蕓／台北報導

鐵路殺警案兇嫌日前因「精神問題」被判無罪，引發譁然。曾任警政署長的新北市長侯友宜3日表示，批評完就要解決問題，應考慮修正刑法第87條，將強制就醫的年限從現行5年提升到30年；此外，也應透過司法精神醫院有效監管強制就醫者，該改的法令、硬體把它做好才是應盡的責任。

鐵路勇警李承翰去年在台鐵上處理逃票事件，卻遭刺身亡，近日法官判決出爐，兇嫌因「精神問題」判他無罪，並以50萬元交保、強制就醫5年。

侯友宜3日受訪時表示，法令訂定難免不周延，應考慮修正刑法第87條，針對思覺失調症犯下刑案後強制就醫，從現行規定的五年以下，修法提高至30年，此外，他認為更重要的是目前仍沒有設置「司法精神醫院」，對強制就醫者透過醫療有效監管，這也是司法制度要補足的地方。

侯友宜強調，批評完要解決問題，問題放在那還是會有下次，希望不要有下次發生，就要把司法改革做到位，該改的法令、補強的硬體設施，要把它做好才是應盡的責任。

根據刑法第十九條規定，若犯下刑案者因為精神障礙或其他心智上的缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，依法不罰。若因精神障礙、心智缺陷導致對判斷違法行為的能力嚴重減低者，得減輕刑期。

刑法第八十七條則規定，若因第十九條的規定獲得不罰者，若其情況有再危害社會的可能，應在規定的處所監護，時間為五年以下。

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