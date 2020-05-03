連假小確幸「+0」回歸了！漢堡買1送1、超商冰品第2件0元　餐飲優惠一次看

▲連假小確幸「+0」回歸了。（圖／業者提供）



記者蕭筠／台北報導

繼昨日新增3境外移入染疫個案，粉碎一周「+0」美夢後，零確診又回來了！中央流行疫情指揮中心今（3）日宣布，國內無新增新冠肺炎（COVID-19）病例，目前全台維持432個案。為慶祝+0回歸，各大餐飲、通路、超商業者也推出同歡慶優惠，不僅有漢堡買1送1，超商還有多項冰品第2件0元。

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▲慶+0，布魯克林小餐館Brooklyn Cafe推漢堡買1送1。（圖／布魯克林小餐館Brooklyn Cafe提供）



●布魯克林小餐館Brooklyn Cafe

慶祝連假最後1天又「+0」，位於捷運台北小巨蛋附近的「布魯克林小餐館Brooklyn Cafe」推出超狂優惠，即日起至5月7日連續4天「招牌布魯克林漢堡」直接買1送1，無論是外帶還是內用通通都享優惠。

●家樂福

家樂福慶再度「+0」優惠，即日起至5月7日凡購買義美可樂餅任2包就送義美花生湯圓，數量有限、送完為止。另今日還有零卡可口可樂、零矽靈ANTICA義大利草本專家洗髮乳系列、零卡盛香珍 零卡果凍綜合口味、零糖林鳳營益生菌優酪乳（無加糖）通通買1送1，還有零元蛋家樂福自製便當，凡買任一口味就送非籠飼茶葉蛋1顆且至5月10日止。

●city’super

city’super即日起至5月10日推出限定商品「第2件0元」活動，包括「史翠普荷式焦糖煎餅」、「韓國LOTTE 樂天氣泡水（檸檬味、原味）、「日本三幸杏仁起士米果」、「雀巢金牌咖啡」、「西班牙PASCUAL 希臘優格及綜合莓果較低脂優格」通通都有。

▲city’super至5月10日止有多項限定商品「第2件0元」。（圖／業者提供）



●7-11

又見0確診！7-11表示今日下午5時至明（4）日23時59分止，推出舒跑S健康補給飲料第2瓶0元、健達奇趣蛋單入裝第3件0元。另至今日23時59分止，還有「乖乖（椰子／五香口味）」任選第3件0元、「悅氏Light 鹼性水」 第2瓶0元。

●全家

截至今日23時59分止，全家有「乖乖」待在家、疫情「自然零」活動，於全家APP商品預售有乖乖奶油椰子口味、福樂自然零草莓優酪乳第3件0元優惠，商品各限量3萬組，每位會員於活動期間各限購2組。

●OK mart

OK mart至5月6日推出5項消暑商品第2件0元優惠，包括樂客思巧克力香草夾心蛋糕、樂客思奶濃巧酥雪糕、井村屋KIRI奶油起司雪糕、井村屋KIRI藍莓起司雪糕，以及福樂巧克力牛奶275ml。