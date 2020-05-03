美批緊急准瑞德西韋治療「新冠重症」　張上淳曝原因！

▲指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

美國總統川普今（3）日通過「瑞德西韋（remdesivir）」用於治療新冠病毒重症，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，這是因為跨國臨床實驗初步結果佳，美國才會緊急授權重症使用，但中等程度個案，則要等待另一個臨床實驗結果。

瑞德西韋被視為治療新冠肺炎的準新藥，全球臨床試驗重症病人收案400人，中等程度病人收治600個案。張上淳日前表示，初步瞭解重症患者接受治療後有五到六成改善，出院率同樣達到五到六成，算是擁有相當好療效的藥物。

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張上淳表示，瑞德西韋在美國原廠公司幫忙主導之下，美方有自行發動相關臨床試驗，另外亞洲、美國、歐洲則共同進行臨床試驗。台灣參與的是後面的部份，但由於國內確診個案少，僅有10人進入臨床試驗，要進一步瞭解成果還是要看全球性研究。

張上淳指出，全球性臨床試驗初步結果顯示，重症患者分為「5天治療」與「10天治療」模式，兩者治療成效相似，並未因為天數增加而效果更好，這也初步認定不一定每名患者都要使用到10天，意味可以讓更多患者有用藥機會。

張上淳也提到，這兩個模式治療的患者追蹤14天之後，約有約50%至60%症狀改善，出院率也可達到50至60%；也發現能夠越早給藥效果愈好，以發病10天內、10天後給藥來看，14天後出院率分別為62%、49%；在副作用的部份初步結果也良好，僅少數人出現噁心、肝功能變化等，僅有3%因為肝功能影響而停藥，沒有太嚴重的副作用，目前整體看來算是療效相當好的藥物。