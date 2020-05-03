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WHO擬進行「人體挑戰試驗」加速疫苗研發　讓志願者刻意染疫引爭議

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▲▼新冠肺炎（COVID-19）疫苗。（示意圖／路透）

▲科學家目前正在積極研發新冠肺炎（COVID-19）疫苗。（示意圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

新冠肺炎在全球延燒，世界衛生組織（WHO）預計在本（5）月提出一項飽受爭議的決策，他們希望能徵求志願者「染疫」，並以「人體挑戰試驗」（HCT,human challenge trials）來檢測候選疫苗的功效。「人體挑戰試驗」雖然可以縮短第三階段的疫苗試驗時間，但這種方式的安全性仍備受質疑，在道德上也很難被世人接受。

據《南華早報》報導，為了加快新冠肺炎疫苗的研發，WHO的發言人哈里斯（Margaret Harris）表示，WHO預計在未來幾週發布「人體挑戰試驗」的相關決策。隨著死亡率不斷攀升，許多科學家開始提倡人體挑戰試驗，讓年輕的志願者故意感染病毒，以測試候選疫苗的功效。

倫敦衛生與熱帶醫學院（London School of Hygiene & Tropical Medicine）的教授彼得.史密斯（Peter Smith）是3月發表在《傳染病雜誌》（Journal of Infection）的論文合著者之一。論文中指出，疫苗的試驗需要經過三個階段，「第三階段的試驗通常需要幾年的時間，如果希望將新冠肺炎疫苗的研發時間縮短到6個月左右，則要取決試驗的規模和參與者的感染率」。

▲注射、打針、疫苗。（圖／123RF）

▲為了加速疫苗研發，WHO擬採取人體挑戰試驗。（示意圖／123RF）

論文中提到，人體挑戰試驗可以有效縮短研發時間，並減少測試所需的志願者數量。科學家在過去曾針對流感、瘧疾、登革熱等使用人體挑戰試驗，而WHO在2016年所發布的建議中指出，只有在沒有其他更有效的治療方式能救治或預防死亡時，才會考慮進行這個試驗。

史密斯表示，伊波拉病毒具有極高的致死性，現在還是沒有有效的治療方法，而「新冠肺炎在年輕人身上的嚴重程度及死亡風險非常小」，因此招募年輕且健康的志願者刻意染疫，致命的危險度則相對小了許多。

惠康基金會的疫苗計畫負責人韋勒（Charlie Weller）表示，「疫苗大多需要十年的時間才能研發出來，因此如果想要在一年內獲得世界急迫需要的新冠肺炎疫苗，我們必須以無與倫比的方式開展工作，這包括考慮進行人體挑戰試驗」。

▲▼新型冠狀病毒，武漢肺炎。（圖／路透）

▲WHO的數據指出，全球已有102種疫苗正在進行開發及試驗階段。（示意圖／路透）

不過，韋勒也指出，目前仍有一些關鍵性的問題需要被解決，「我們必須仔細考慮在何種條件下使用人體挑戰試驗是安全且合乎道德的，像是需要在擁有高效的治療方式後，我們才可能決定這樣做」。此外，截至目前為止，世人對新冠肺炎的了解仍非常不足，所以這個方式也未必適用。

香港中文大學的醫學教授陳慧嫻（Emily Chan Ying-yang）也表示，疫苗研發應該要有嚴格的安全標準，不該跳過任何步驟，「我們可以加快過程，但不能跳過任何程序，例如動物試驗時，若將人類當成測試的第一線，是我們可以接受的嗎？」

因此，即便哈里斯代表WHO回應人體挑戰試驗的可行性，這之間仍存有許多爭議，這不只會讓志願者有一定的風險，道德及安全性在現階段也難以被眾人所接受。

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