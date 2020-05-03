廣東挽救非裔歧視風暴　「九大行業」不得區別對待中外人士

▲非裔人士在廣州被逮捕。（圖／翻攝微博）

記者曾俊豪／綜合報導

廣東公布九大民生行業防疫措施，要求對所有中外人士一視同仁，反對任何種族主義、歧視性言論和行為。文中強調，考慮中外人士的合理關切，所有服務機構均不得因國籍、種族、性別、膚色等原因對中外人士採取區別對待或差異性做法，持續為防疫衍生的歧視爭議止血。

受到境外移入案例的影響，廣東省近期頻頻爆發非裔人士遭歧視的爭議，甚至傳出有人在大庭廣眾之下被警方抓走，只為了實施防疫檢測工作，連串舉動，引起非洲多國聯合向中國政府抗議。中國外交部也不止一次喊話，非洲人士在華一定會得到公平公正、親切友好的對待。

《中新社》報導，廣東省新冠肺炎防控指揮辦2日表示，有關部門分別就醫療衛生、教育、餐飲行業、交通運輸、旅遊景區、賓館酒店、商超場所、住宅小區樓宇、房屋租賃等9個民生行業領域，研究制定9個行業「一視同仁、無差別服務」的若干措施，要求各相關行業依法依規、一視同仁地對待中外人士。

《措施》提到，上述9個行業在疫情期間的服務過程必須依法依規，嚴格執行無差別服務措施，對在廣東所有中外人士一視同仁，「堅決反對任何種族主義、歧視性言論和行為，同時堅持人文關懷，尊重不同國家、民族的風俗習慣，充分考慮中外人士的合理關切，所有服務機構均不得因國籍、種族、性別、膚色等原因對中外人士採取區別對待或差異性做法。」

▲非洲各國駐穗廣州總領事。（圖／翻攝 南方+）

《措施》指出，相關場所不得私自設置針對特定國籍和人員的前置條件和附加要求，公車、出租車經查證有拒載行為的，將按有關規定處理。住房、租賃合同期限內，出租人無正當理由不得解除、修改合同，不得單方面提高租金，不得隨意克扣押金。醫療機構、賓館酒店、小區物業等不得違規洩露所有人員的個人資料，保護個人隱私。

此外，《措施》還公佈各行業、部門的公共投訴電話，以及外籍人士可撥打的24小時咨詢服務熱線。

報導指出，疫情發生以來，廣東省政府有關部門每天與外國駐廣州總領館官員交流座談，通報廣東疫情防控情況並聽取相關意見建議。廣東省政府副省長張新上月30日在交流座談時強調，廣東始終本著中外一視同仁、各國一視同仁的原則，並依法依規保護外國人的合法權益。

▲廣東一名非裔患者在隔離期間連帶5位正妹過夜。（圖／翻攝自澎湃新聞）