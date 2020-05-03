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AIT：即日起每天發文聲援台灣參加世界衛生大會！

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世界衛生大會（World Health Assembly，WHA）。（圖／路透社）

▲世界衛生大會（World Health Assembly，WHA）。（圖／路透社）

記者陶本和／台北報導

針對第73屆世界衛生大會（WHA），外交部指出，將於5月18日以視訊方式舉行復會，美國在台協會（AIT）3日透過臉書表示，從今天開始，每天都會分享貼文聲援台灣參與世界衛生大會，並支持台灣擴大公衛領域等國際參與。

根據外交部掌握的資訊，世界衛生組織(WHO)執委會（Executive Board）已經同意秘書處最近調整後的規畫，今年第73屆WHA訂於5月18日揭幕，最遲於5月19日閉幕，屆時將以視訊方式舉行，議程將極為精簡。

對此，AIT上午透過臉書粉絲團表示，即日起至WHA召開為止，AIT每天都會分享貼文聲援台灣參加世界衛生大會，並支持台灣擴大公衛領域等國際參與。

AIT表示，宏都拉斯駐聯合國日內瓦大使Giampaolo Rizzo也推文，已致電世衛秘書長譚德塞，要求讓台灣加入世界衛生組織（WHO），並表示他身為宏都拉斯代表，帶領由各國組成的聯盟要求世衛祕書長邀請台灣參加世界衛生大會，以及所有關於新冠病毒的技術會議。

對此，我國外交部表示，已多次透過適當管道向WHO秘書處表達我國希望獲邀出席WHA的意願，將繼續協同友邦及理念相近國家，全力爭取以觀察員身分出席WHA。

外交部呼籲WHO秘書處應秉持中立及專業，實踐WHO憲章揭櫫的「全民均健」(Health for all)及「不遺漏任何人」（Leave no one behind)的崇高目標，摒除不當的政治干預，恢復邀請台灣出席WHA。

外交部指出，新冠肺炎對全人類造成嚴峻威脅，益發凸顯全球防疫合作網絡不能遺漏任何人，而且需要各方通力合作，才能有效防制疫情。而台灣在此次抗疫的優異表現，理應獲邀參與WHA，分享受到國際讚譽的「台灣模式」與經驗，並與各國交流、相互學習，以強化國際防疫合作的效能。

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