連7天「加零」夢碎！陳時中坦言失望：境外移入不影響社會開放速度

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／疾管署提供）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎連續一週「加零」夢碎，指揮中心今（2）日公佈3例確診案例，全是境外移入。指揮官陳時中坦言，今天整體無法再加零，覺得有點失望，但境外移入是必然要承擔的風險，不會影響社會開放速度，只有大家沒做好自主管理，以致產生風險，才會影響開放速度。

中央流行疫情指揮中心今日3例境外移入個案，分別為60多歲女性（案430）、30多歲女性（案431）及40多歲男性（案432）。

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新冠肺炎疫情延燒4個多月，各行業開始出現倒店潮，民眾無不盼望經濟復甦，先前行政院表示，如果連續一週零確診，就可開始推振興優惠券，陳時中在4月14日記者會上也表示，「一周零確診是目標」、「希望至少開始恢復社會經濟活動」，但隨著新增案例再啟，振興經濟可能要再等等。

不過，陳時中在記者會上強調，境外移入不會影響社會開放速度，雖然無法在加個零有點遺憾，但境外移入是必然要承擔的風險，會拖慢社會開放速度的，是大家沒遵守自主管理，如果遵守比例太低的話，就會影響開放。

陳時中再度強調，不會以幾天0確診或幾天沒有新增病例，作為開放標準，是要看大家力行防疫新生活的成效，而所謂風險有很多種，也分為可接受與不可接受，「可接受大家把防線守好，開放快一點；不能接受是大家不把自己照顧好又希望來開，這種風險不能接受，速度當然會變慢」。

五一連假進入第二天，各地也出現零星人潮，指揮中心今（2）日再度強調，出遊時可選擇通風良好的戶外場域，若無法與其他民眾保持室內1.5公尺、室外1公尺的社交距離，請佩戴口罩；搭乘捷運、台鐵、高鐵等大眾交通運輸時，亦請全程佩戴口罩，並配合相關體溫測量措施。

出外用餐時可以外帶為主，並避免邊走邊吃，或是挑選有適當用餐距離、隔板，提供套餐的店家享受美食。如身體不適，請儘量避免搭乘大眾交通工具就醫，並在家休息至痊癒。