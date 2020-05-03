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台無法出席WHA　陸發聲明：因民進黨不承認九二共識

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▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom）在北京人民大會堂舉行會議前，與中國國家主席習近平握手。（圖／路透）

▲WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom）與中國國家主席習近平。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

由於新冠肺炎疫情持續蔓延，國際間呼籲讓台灣出席世界衛生大會（WHA）的聲浪日漸增強。不過，中國駐日內瓦代表團發言人劉玉印2日指出，「台灣地區」參與國際組織，必須按照一個中國原則來處理。「民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的九二共識，導致台灣地區參加世衛大會的政治基礎不復存在。」

針對第73屆世界衛生大會（WHA），我外交部指出，已多次透過適當管道向WHO秘書處表達出席意願，並爭取以觀察員身份出席WHA。美國衛生部長艾薩（Alex Azar）4月27日時，則與衛福部長陳時中舉行電話會議，艾薩表示支持「擴大台灣對世衛的參與」。

對此，中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表團官網2日刊出聲明，劉玉印以「艾薩與中國台灣地區衛生福利部長」描述此次電話會議，認為艾薩作為美內閣高官，卻公然跟台灣進行官方接觸，還聲稱將全力支持台灣地區加入世界衛生組織。

世界衛生大會（World Health Assembly，WHA）。（圖／路透社）

▲台灣出席世界衛生大會仍得看北京態度。（圖／路透社）

劉玉印指出，艾薩的舉動嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，也嚴重違反聯合國大會2758號決議和世衛大會25.1號決議確認的一中原則，「將防疫議題政治化，向台獨勢力發出嚴重錯誤信號，中方對此表示嚴重關切和堅決反對。」

他表示，「台灣地區是中國的一部分。台灣地區參與國際組織，包括世衛組織活動，必須按照一個中國原則來處理，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的九二共識，導致台灣地區參加世衛大會的政治基礎不復存在。」

劉玉印強調，台灣與世衛組織和大陸方面溝通的渠道是暢通的，世衛組織和大陸方面也向台灣地區提供了積極協助，從來不存在問題。「民進黨當局借疫情大肆進行政治操弄，其目的是實現其以疫謀獨的政治圖謀，中方敦促有關國家認清形勢，恪守一個中國原則，停止借疫情操弄涉台問題。」

 
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