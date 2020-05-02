快訊／一周「加零」夢碎！新冠肺炎再增3案例　全是境外移入

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎已6天無新增個案，確診數維持429例，只差一天就達到開放社會經濟活動目標，不過，中央流行疫情指揮中心今（2）日公佈，又新增3例確診案例，全是境外移入，連續7天「加零」夢碎。

中央流行疫情指揮中心今(2)日公布國內新增3例境外移入COVID-19（新冠肺炎）病例，分別為60多歲女性(案430)、30多歲女性(案431)及40多歲男性(案432)。

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▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，案430於2月22日獨自由台灣前往澳洲旅遊，3月24日自澳洲前往日本，4月9日起反覆出現發燒、咳嗽、嘔吐症狀，4月30日返國入境時主動告知曾有症狀，由機場檢疫人員採檢通報，於今日確診。

案431與432為一對夫婦，2月11日至塞內加爾工作，並陸續於4月26日、27日出現全身倦怠及咳嗽等症狀，兩人5月1日返國入境時因仍有咳嗽症狀，由機場檢疫人員採檢通報，於今日確診。

新冠肺炎疫情延燒4個多月，各行業開始出現倒店潮，民眾無不盼望經濟復甦，先前行政院表示，如果連續一週零確診，就可開始推振興優惠券，陳時中在4月14日記者會上也表示，「一周零確診是目標」、「希望至少開始恢復社會經濟活動」，但隨著新增案例再啟，振興經濟可能要再等等。