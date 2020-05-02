中研院憂痊癒後「病毒還藏體內」　張上淳曝可能性：需資料佐證

▲中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（2日）召開記者會說明最新疫情。對於中研院院士賴明詔昨日提到，新冠肺炎患者痊癒後，病毒可能還是潛藏在人體內細胞生活。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，多數病人痊癒後就痊癒了，但會不會有其他情況需要資料佐證。

被稱為冠狀病毒之父的賴明詔昨日提到，雖然目前國內疫情趨緩，但怕病毒病毒或其變異種可能躲在體內，變成長期疾病，如果一直在體內，人類就會一直帶有病原。

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對此，張上淳回應，確實有其他種病毒會有這樣的現象，例如皰疹病毒、帶狀皰疹等，感染就藏在神經細胞裡面，當免疫力不好時就會冒出來，另外像是B型、C型肝炎病毒也會潛藏在細胞裡面，以DNA或RNA形態存在細胞內讓免疫力無法完全清除掉。

張上淳進一步指出，目前呼吸道病毒還沒有看到類似的狀況，至於是不是真的長時間存在於人體內，需要更多資訊佐證，雖然目前確實有病人在三採陰後出院，出院後有其他原因過世，根據過世屍體解剖也看到呼吸道上還有病毒蹤跡，這是值得警惕的地方，但就目前來看，多數病人痊癒後就痊癒了，至於未來會不會有其他情況，還需要資料佐證。