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國際挺台入5月WHA…台美「官方接觸」　中國火大回應了！

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▲WHA國際記者會。（圖／衛福部提供）

▲台灣世衛行動團2019年在日內瓦舉辦WHA國際記者會。（圖／衛福部提供）

中央社記者唐佩君布魯塞爾2日專電

世界衛生大會5月舉行，中國駐日內瓦代表團今天強硬拒絕邀請台灣，並批評台美衛生部長官方接觸違反一中，以及因民進黨頑固不承認九二共識，導致與會的政治基礎不存在。

目前國際紛紛發聲支持台灣參與世界衛生大會（WHA），美國衛生部長艾薩（Alex Azar）4月27日與台灣衛福部長陳時中舉行電話會議，艾薩表示支持「擴大台灣對世衛的參與」。

但今天中國駐日內瓦代表團在網站上發布發言人劉玉印駁斥美方涉台言論文章，內文以「台灣地區」稱呼，提到一中原則、九二共識，另引述聯合國大會決議，對台展現強硬立場。

內文表示艾薩（中方譯：阿扎）與「中國台灣地區衛生福利部長」針對疫情舉行電話會議，艾薩作為美內閣高官公然同台官方接觸，並聲稱將全力支持「台灣地區」加入世界衛生組織（WHO），嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定、違反聯合國大會2758號決議和世衛大會25.1號決議確認的一中原則，將防疫議題政治化，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此表示嚴重關切和堅決反對。

中方這篇文章指出，「台灣地區」是中國的一部分，參與國際組織，包括WHO活動，必須按照一個中國原則處理。另指民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，導致「台灣地區」參加WHA的政治基礎不復存在。

文章進一步表示，民進黨當局借疫情大肆進行政治操弄，目的是實現「以疫謀獨」的政治圖謀。中方敦促有關國家認清形勢，恪守一個中國原則，停止借疫情操弄涉台問題。

中方屢提一中原則，以及錯引聯合國大會決議，中華民國外交部發言人歐江安4月18日嚴正重申，聯合國大會第2758號決議，以及WHA第25.1號決議僅處理「中國代表權」問題，並未觸及台灣；此二決議並未賦予中華人民共和國在聯合國及其專門機構代表台灣人民的權利。

歐江安說，外交部重申，台灣與中華人民共和國互不隸屬，這是現狀，也是事實；中國政府從未統治過台灣，無權在國際組織代表台灣民眾。台灣已是國際公認的自由民主國家，只有台灣的民選政府才有權利在WHO代表台灣人民，並為台灣人民的健康福祉負責。

目前國際紛紛發聲支持台灣參與世界衛生大會（WHA），日本首相安倍晉三4月29日在參議院預算委員會上答詢有關台灣參與WHO的問題時表示，他曾直接告訴過世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）此事，並強調病毒不分國界。

此外，美國務院5月1日發起#TweetForTaiwan（推文挺台灣）運動，呼籲將台灣「推進」世衛大會。多位美國官員、國會議員紛紛響應，支持台灣國際參與。

歐盟對外事務部1日也強調特別在當前爆發冠狀病毒疫情的情勢下，努力與合作夥伴討論並尋求解決方案，在台灣的專業技術及能力可以帶來額外價值的領域，將台灣納入。

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