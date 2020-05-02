3例確診接觸17名同班機旅客！案430「丈夫有症狀未確診」

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者李宜秦／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(2)日公布國內新增3例境外移入COVID-19(新冠肺炎)病例，分別為60多歲女性(案430)、30多歲女性(案431)及40多歲男性(案432)。指揮中心表示，共已匡列17名同班機的接觸者。

指揮中心表示，案430於2月22日獨自由台灣前往澳洲旅遊，3月24日自澳洲前往日本，4月9日起反覆出現發燒、咳嗽、嘔吐症狀，4月30日返國入境時主動告知曾有症狀，由機場檢疫人員採檢通報，於今日確診。

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案431與432為一對夫婦，2月11日至塞內加爾工作，並陸續於4月26日、27日出現全身倦怠及咳嗽等症狀，兩人5月1日返國入境時因仍有咳嗽症狀，由機場檢疫人員採檢通報，於今日確診。

指揮中心發言人莊人祥表示，目前只要上飛機的乘客都會戴口罩，這三案例匡列的接觸者都有包括同機旅客，案430有六名同機旅客為接觸者，案431、432接觸者有11人，會針對這幾人追蹤，至於案430部分則沒有在日本確診，她表示，她先生在四月初有症狀，但也沒有被確診。

指揮中心副指揮官陳宗彥表示，近日返國人數都與航班有關係，航班數多為2到300班或4到500班，人數不等，約有700人，昨天則是這個月以來最多，共有1257人入境。