滯馬爾地夫28台人被丟包？外交部：4外館積極提供協助返國方式

▲馬爾地夫。（圖／取自免費圖庫stocksnap）



政治中心／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情仍在全球延燒，馬爾地夫因疫情鎖國封島，有28名台灣人被滯留在當地，政府正積極協助國人返台，但卻被外界解讀為「丟包」。對此，民進黨立委王定宇表示，駐代表處已提供相關協助，試圖安排其他離境的可能性，外交部也說明，目前滯留在馬爾地夫的國人尚未同意負擔包機的費用。

根據外交部報告，王定宇指出，目前印度台商會經我駐處從旁協助，已安排華航班機訂於5月4日自印度新德里接載滯留在南亞的國人。旅居印度、孟加拉及馬爾地夫的國人已陸續完成登記搭機。駐處曾多方詢問各種可能方式協助國人返台，然而部分續留馬爾地夫的國人遲未表達負擔搭乘包機返國的意願。

目前滯留馬爾地夫共有28名國人，其中部分國人在馬國尚有對外商業航班時，因為考量機票價格，當時決定續留馬爾地夫，以利等待票款降價時才返國。

▲28名台人滯留馬爾地夫。（圖／翻攝自luxyshine）



台灣外交部亞太司報告如下：



駐清奈辦事處及駐印度代表處自3月起持續積極提供相關協助，並與我國人保持密切溝通。此外，我駐菲律賓代表處、駐印尼代表處也曾應滯留在馬爾地夫國人的請求，試圖安排其他離境的可能性。

目前印度台商會經我駐處從旁協助，已安排華航班機訂於5月4日自印度新德里接載滯留在南亞的國人。旅居印度、孟加拉及馬爾地夫的國人已陸續完成登記搭機。駐處曾多方詢問各種可能方式協助國人返台，然而部分續留馬爾地夫的國人遲未表達負擔搭乘包機返國的意願。

目前滯留馬爾地夫共有28名國人，其中部分國人在馬國尚有對外商業航班時，因為考量機票價格，當時決定續留馬爾地夫，以利等待票款降價時才返國。

馬爾地夫4月份停止對外商業航班後，駐處仍積極協助洽詢各家航空公司的包機資訊並協助爭取最低價格，提供國人參考。由原本8萬至9萬美元的包機費用，洽談到降至4萬9千美元（以5萬美元粗估，28人計，每人平均約需負擔5萬3千元台幣）。然而目前滯留在馬爾地夫的國人尚未同意負擔上述包機的費用。

我相關駐館另進洽馬爾地夫及印度兩國政府獲告，倘國人確認搭乘上述包機，則馬國政府將同意提供國人擬撤離許可及馬航包機出關放行、給予我國人從偏遠環礁赴首都馬列的海上通行許可，另外印度政府也已同意我國人在進入印度國境時提供轉機便利等相應事宜。

目前滯留馬爾地夫各島的國人，對於共同租用包機從馬國首都馬列機場飛往印度德里的方案意見仍呈現分歧，截至今天（5月2日）為止，滯留在馬國國人對搭乘上述包機尚未取得共識。

我駐印度代表處及駐清奈辦事處將秉持一貫的服務熱誠，持續協調滯留在馬爾地夫國人，並提供後續協助。