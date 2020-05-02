國際千萬網紅大讚台灣「防疫英雄」！2小時吸55萬人　幕後推手曝：這只是起點

▲國際千萬網紅Nuseir Yassin 大讚台灣防疫 。（圖／翻攝自Facebook／Nas Daily）

記者張嘉晏／綜合報導

擁有2000萬粉絲的以色列網紅雅新（Nuseir Yassin）2日在他的粉專「Nas Daily」貼出一支關於台灣防疫的影片，片中他提到，新冠肺炎傳染力強，大多國家的確診數曲線快速攀升，似乎沒有個盡頭，但是有個國家卻靠著自己的力量，讓曲線走向平穩，這個國家就是台灣。影片貼出僅2小時，就吸引了55萬人次觀看，而幕後推手也隨之曝光。

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▲Nuseir Yassin和台灣有過一段淵源。（圖／中華文化總會提供）

片中提到，台灣在地緣位置上相當靠近中國，但確診數相對來說卻非常少，至今仍維持429例確診、6人死亡，且在過去連續7天中，官方宣布的新增確診數皆為0。雅新說，最棒的是，台灣並沒有因此封城，學校、商場、體育比賽等都持續開放著，此景雖然令人印象深刻，卻沒有讓人太意外，原因是台灣在第一時間就開始重視疫情、戴口罩、禁止武漢航班，超前部署的反應領先其他國家。

雅新表示，最狂的是，台灣這些舉措全部都靠自己，台灣因為政治因素，在國際上不被承認是個「國家」，甚至也被世界衛生組織排除在外，可想而知，受到外援的資源有限。但儘管如此，台灣仍然靠著自己的力量對抗新冠肺炎，如今也還有餘力幫助其他國家，例如一共捐贈千萬片口罩至美、日及歐洲等國。

雅新最後提到，雖然世界上還是有很多人因為政治因素，不認為台灣是個國家，但經過這次的疫情，大家應該要把台灣視為一個「英雄」。他也在貼文中感謝26980團隊（《紐時》廣告捐款人數），因為他們才有這支影片的誕生。

在影片上線後約2個多小時，就創造了55萬次的觀看數，不過事實上，這支影片的誕生，是源自於募資團隊刊登於《紐時》的廣告。阿滴今日就在臉書提到，過去兩個禮拜，團隊持續著手後續的宣傳，為了創造國際聲量，他們聯繫了各國的創作者，分享台灣的故事以及想要傳遞給世界的訊息，而第一個談成功的案子就是「Nas Daily」。

阿滴說，雅新因為在2019年參與了中華文化總會的「來去總統府住一晚」的活動，對台灣留下深刻的印象，因此收到這次的邀約後馬上就答應，並且積極主動完成腳本和分鏡，「這邊也要感謝充滿正義感的 Nas 不只願意替台灣發聲，還答應要額外把影片 localize 翻譯成各種語言，上傳到他在各國不同語系的網路平台上。」

▲國際千萬網紅情侶Nas和Alyne入住總統府。（圖／中華文化總會提供）

阿滴也提到，Nas Daily只是個起點，團隊將會持續和國外的社群媒體和創作者聯絡，增加台灣的國際曝光度，直到把26980團隊託付的廣告費用妥善用完。

阿滴補充，影片中也出現了如千千、howhow和張志祺等人的畫面，算是小彩蛋之一，而最後總統蔡英文的畫面則是雅新上一次來台時拍攝的，加進這支影片也是雅新主動提出的想法。