敦睦疫情護國診所在台中！官兵2度就診　女醫聽「1症狀」秒通報採檢

▲台中診所揪出首例敦睦艦確診病例，成為護國診所。（圖／翻攝《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

國內日前爆發海軍敦睦艦隊群聚疫情，引起社會恐慌，深怕出現防疫破口。敦睦艦隊首例確診個案住在台中，接連兩次到診所求醫，讓診所女醫師立刻警覺，向上通報、採檢，才揭露這起群聚病例。

敦睦艦隊首起新冠肺炎確診病例住在台中，返台後曾多次到台中市清水區的「順風耳鼻喉科診所」就診。診所女醫師周郁文問診時發現，病患的嗅覺異常，但本人自述「從帛琉回來一個多月」，健保卡上也沒有紀錄，讓她感到不對勁。

時隔2天，病患再度上門看診，讓周郁文立刻轉診通報，當天就採檢該名病患，隔天確診新冠肺炎。隨後，診所停業14天，進行大消毒，所幸診所工作人員2次採檢都呈現陰性，5月1日重新營業。

▼周郁文醫師發現病患2度就診，立刻轉診通報。（圖／翻攝《東森新聞》）



對於這起確診個案，周郁文坦承，心理壓力很大，但該做的事情還是要做，「我們還是要勇敢的面對」，病人沒有罪、接觸者也沒有罪。

由於防疫有功，台中市衛生局局長曾梓展親自前往「順風耳鼻喉科診所」，頒發感謝狀給周郁文，向基層醫師表達感謝。

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▼順風耳鼻喉科診所揪出首起敦睦艦隊確診病例，立刻停業消毒。（圖／翻攝《東森新聞》）

