女子情緒不穩欲輕生　海巡暖心勸導阻憾事

▲南部分署第11岸巡隊蚵子寮安檢所，找到意圖尋短女子，平安帶回交家屬領回。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南部分署第11岸巡隊蚵子寮安檢所於5月2日凌晨時分，接獲民眾至安檢所報案，其女性友人因心情不好於夜間外出遲遲未返家，且無法與其取得聯繫，友人擔心安危恐有輕生意圖，所幸海巡人員於蚵子寮南堤沙灘發現其蹤跡，經勸阻安撫其情緒交家人帶回，成功挽回一條寶貴生命。

5月2日凌晨時分，有一民眾匆忙跑進蚵子寮安檢所值班室報案，表示其友人因情緒低落、心情不佳，與先生發生口角後，疑有輕生念頭，懇請海巡人員協助尋找，海巡人員獲報後立即前往蚵子寮漁港與周邊岸際搜索，終於在蚵子寮漁港南堤沙灘上發現其蹤跡，該名女子情緒不穩且有下水痕跡。

海巡人員立即上前勸阻並安撫其情緒，後續將其帶回安檢所，並由友人帶回；據瞭解，該女子因與家人發生爭吵，一時情緒低落欲輕生，所幸及早發現，避免一場憾事發生。

南部分署第11岸巡隊表示，民眾若有輕生念頭可透過張老師專線1980、安心專線1925諮商，生命一定可以找到出路，同時也適時關懷身邊家人及朋友，給予必要之幫助，才能避免不幸的意外發生，若民眾於岸邊發生緊急危難事故，皆可撥打海巡署「118」服務專線，本隊將提供各項服務及救助，另海巡署秉持:「廉能是政府的核心價值」，落民眾發現貪瀆不法，請撥打廉政檢舉專線02-22399241。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

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