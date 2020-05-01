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269旅中尉排長輕生！最新監視器畫面出爐　「獨自1人」走進中正堂

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記者趙蔡州／綜合報導

陸軍269旅黃姓中尉16日在營區輕生，外界懷疑是因為在軍中遭到霸凌，黃媽媽甚至寫了一封2094字陳情信，希望總統蔡英文啟動調查還公道。陸軍目前已成立專案小組展開追查，根據案發地點附近的監視畫面顯示，死者是獨自一人步行走進案發地，初步調查沒有外力介入，至於是否為霸凌輕生將持續釐清。

根據《中時電子報》報導，調查小組經調閱案發地點附近的監視畫面後，發現當事黃姓中尉是獨自一人步行走進案發的中正堂，直到被人發現前都沒有再出來過，所以目前初步排除有外力介入的情況，至於外界有傳出有相關的霸凌情況，目前正在檢視死者的生前情況，將持續釐清是否確實有霸凌的情況。

據悉，死者4月16日傍晚被發現在桃園市楊梅區高山頂營區輕生，根據營區部隊紀錄，黃姓中尉被發現陳屍後，其手機一直處於通話中；其同僚17日在臉書爆料，認為「上級長官為業績欺壓基層，不顧工作過量問題為主要兇手」，不過該文章隨即就被刪除。

▲▼國軍107年春節加強戰備,花蓮港反突擊作戰縮短距離演練,步戰協同作戰。（圖／記者季相儒攝）

▲監視器畫面顯示，死者獨自一人走進案發地點，直到被人發現前都沒有再出來過。（示意圖／記者季相儒攝）

死者母親日前寫了一封2094字陳情信，希望總統蔡英文啟動調查還公道。蔡英文回應，269旅這件事令人傷心，每條年輕生命都是珍貴、需要珍惜的，那這件事情檢調機關已經開始調查事情原因，「我要請這位士兵母親能夠節哀」，一定會調查清楚，該負責的人也一定會負責任，希望不要因為這樣事情影響國軍士氣。

至於外界的諸多猜測，如有消息人士爆料，軍方有銷毀、改動休假紀錄及作業事項等。六軍團政戰主任陳中吉嚴正澄清，事發後第一時間就已封鎖調查，所有證物均以被檢方帶回進行偵辦，至於網路上的各種爆料，如果有事件相關的事證，歡迎提供給檢調單位。

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