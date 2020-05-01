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巨球人妻縮胸求變B　拆紗布「2點失蹤」雙峰凹了…修復手術更驚悚：成爛肉！

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▲▼豪乳人妻縮胸手術後，胸全沒了。（圖／翻攝自看看新聞）

▲豪乳人妻縮胸手術後，胸全沒了。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

擁有傲人上圍讓許多女性夢寐以求，不過，並非所有女人都對擁有雄偉雙峰自豪。河南省鄭州市一位巨球人妻認為自己胸部太大，生完小孩後，希望進行縮胸手術「拆彈」，並植入假體企圖更加挺拔。沒想到手術後醫生竟告知，自己雙乳一邊的組織壞死，乳頭面目全非，乳暈位置甚至不斷溢出猩紅色的黏液。

據《看看新聞》報導，王姓人妻日前剛生完寶寶，因為對自己的胸部不是很滿意，去年12月到河南整形醫院，前後花費約12萬元人民幣（約新台幣50萬元）進行胸部縮小手術。

沒想到這一次整形，卻是她噩夢的開始，手術結束後發現自己胸部全毀了，她哭訴，「什麼都沒有了，那個地方比蜈蚣還可怕。」

王女稱，手術的第三天、第四天，又重新做了一次手術，要把假體取出來，「術後他們說是一邊的組織壞死，重要的部位面目全非，如果再想要二胎的話，這一邊是沒有辦法母乳的。」

▲▼豪乳人妻縮胸手術後，胸全沒了。（圖／翻攝自看看新聞）

▲病例報告。（圖／翻攝自看看新聞）

這樣的結果讓她崩潰不已，沒想到，第二次手術的術後治療效果更加沒救了，導致胸部傷口全部嚴重潰爛。事發醫院甚至根本無法醫治，只好將她轉到了河南省第一人民醫院。

王女透露，事後河南整形醫院承認，她的身體狀況是手術造成的。事情已經無法挽回，她說現在的主要訴求就是醫院3倍賠償。

但對於3倍賠償，河南整形醫院並不認可。醫院負責人表示，女患者的問題還達不到3倍賠償的訴求，而且也沒有依據。但他表示，醫院不會逃避，如果能鬆口退讓一步，雙方還是可以繼續談的。

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