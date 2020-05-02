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保育類糙齒海豚負傷擱淺桃園海邊　海巡動保齊力後送治療

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▲桃園市大園區海邊1日下午有民眾發現保育類海豚疑似受傷擱淺海邊，海巡署會同鯨豚協會人員趕往救援。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市大園區海邊1日下午有民眾發現保育類海豚疑似受傷擱淺海邊，海巡署會同鯨豚協會人員趕往救援。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

海巡署北部分署第八岸巡隊1日下午接獲熱心民眾通報，位於大園區海濱發現一隻海豚疑似受傷擱淺岸邊，立即會同中華鯨豚協會等人員趕往救援，經確認為保育類「糙齒海豚」，保育人員指出，海豚疑似尾鰭受傷，最後眾人合力將其後送八斗子漁港鯨豚協會救援池治療。

▲桃園市大園區海邊1日下午有民眾發現保育類海豚疑似受傷擱淺海邊，鯨豚協會人員查看後研判尾鰭受傷需後送治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市大園區海邊1日下午有民眾發現保育類海豚疑似受傷擱淺海邊，鯨豚協會人員查看後研判尾鰭受傷需後送治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）


海巡署北部分署第八岸巡隊表示，1日下午2時35分在大園區潮音海風車岸際發現海豚擱淺，岸巡隊立即派遣第一機動巡邏站人員前往，並聯繫中華鯨豚協會、桃園市府海岸管理工程處生態保育科協助處理，下午4時許，鯨豚協會人員抵達卻認為確認為保育類「糙齒海豚」，長約200公分、寬60公分，重約近百公斤。

▲海巡署人員會同鯨豚協會合力將海豚搬上車後送治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲海巡署人員會同鯨豚協會合力將海豚搬上車後送治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

海巡人員一度嘗試將海豚送回大海，但海豚在岸際20公尺處徘徊不去，鯨豚協會人員查看海豚尾鰭處受傷需後送救治，為避免海豚長時間在陽光下曝曬，海巡人員持續以水桶為澆水保濕，晚間6時許，海管處生態保育科人員抵達現場協助，現場人員將海豚搬運上車，後送八斗子漁港鯨豚協會救援池治療。

第八岸巡隊強調：民眾如在海邊發現有鯨豚及海龜擱淺之情事，請撥打「118」免付費服務專線，大家共同為海洋生態保育盡一份心力。

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