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「被迫加班」講成自願！輕生中尉友人爆料：覺得噁心　軍方回應了

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記者趙蔡州／綜合報導

陸軍269旅黃姓中尉排長兼旅部二級廠廠長，疑似長期遭部隊長官及同袍霸凌，日前在營區上吊自殺身亡。死者朋友出面爆料，中尉傳出輕生事件時，陸軍司令有到269旅關心，但軍中長官卻包裝死因，明明就是被逼迫加班，結果卻講的好像自願一樣，「我覺得很噁心。」

桃園陸軍269旅16日傍晚發生命案，黃姓中尉排長被發現在營區的中正堂輕生，事件立刻引發社會各界關注，軍方事後針對部份人士進行停職調查，但名單出爐後卻讓一名死者朋友相當生氣，因為平時最會羞辱、謾罵基層軍官的人竟然都沒事。

根據《東森新聞》報導，死者友人L先生說，「每天都被精神轟炸，被別人否定你的不是，被漫罵說沒有用，怎麼什麼都做不好，長官就是仗著你沒有辦法輕易離職，因為離職要賠錢」。更讓他生氣的是中尉輕生後，陸軍司令來到269旅關心時，長官們的回應讓他覺得相當不可思議。

▲原PO退伍後，遇到曾在軍中欺負人的學長。（示意圖／陸軍司令部）

▲痛斥旅部包裝死因，中尉友爆料：「被迫加班卻講認真付出」。（示意圖／陸軍司令部）

L先生爆料，「當陸軍司令來部隊看的時候，今天是上級長官（死者）說沒做完不能走，結果被包裝成他很認真一直在加班，講得他自願一樣，我就覺得很噁心」。而且黃姓中尉生前疑似遭到刁難，被要求找出25年前的火星塞量規，放假時長官也一直Line軍中業務，身前最後一段時間都處遭負面情緒中。

L先生表示，「沒有人去檢討說，自己做錯什麼，永遠大家把門關起來，開個小型會議，要怎麼樣檢討趕快把這件事情息事寧人」。對於L先生爆料，六軍團政戰主任陳中吉回應，如果有事件相關的事證，歡迎提供給檢調單位，只希望趕快把中尉輕生的真相調查清楚。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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