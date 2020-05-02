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沙鹿熱血青年助破落土角厝變新宅　陳柏惟、顏寬恒同框揭牌

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▲陳柏惟、顏寬恒等人協助重建殘破土角厝。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼陳柏惟、顏寬恒難得同框，一起見證弱勢家庭入住新家。（圖／陳柏惟提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市沙鹿區一戶賴姓人家，一家4口住在殘破的土角厝，以撿拾回收維生，一群在地熱血青年心生不忍，不但出錢出力還發動社會募款，在3個月的邊募邊重建後，2日開心入厝，立委陳柏惟、前立委顏寬恒難得同框一起揭牌，賴家人紅了眼眶，感謝各界善心。

▲陳柏惟、顏寬恒等人協助重建殘破土角厝。（圖／記者鄧木卿翻攝）

陳柏惟表示，2月底有次在沙鹿會勘時，接獲在地青年的陳情，當下前往這家貧苦人家的土角厝了解，他說，這群在地年輕人自發性的號召大家一起做公益，幫助需要幫助的窮苦人家，非常令人佩服，而房子蓋好只是第一步，接下來需要更多社會支援，以及引入公部門社福資源，未來會更努力，讓更多弱勢可以得到關懷與照顧。

▲陳柏惟、顏寬恒等人協助重建殘破土角厝。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼顏寬恒和胞妹顏莉敏一起關懷弱勢家庭的生活。（圖／顏莉敏提供）

顏寬恒表示，屋主家中都是年長及殘疾人士，只能靠打零工微薄的薪資維生，而古厝的土地價值也成了他們無法申請低收的原因，但屋內漏水情況嚴重，生活環境相當惡劣，甚至在志工團隊整理房屋時還發現蛇窩及鼠窩，他個人捐出善款後，也將訊息Po上臉書，在大肚公所前的一家早餐店老闆娘得知後也慷慨解囊，讓他感到社會各處仍充滿溫暖。

▲陳柏惟、顏寬恒等人協助重建殘破土角厝。（圖／記者鄧木卿翻攝）

副議長顏莉敏表示，雖然疫情嚴峻，但大家的愛心並沒有被澆熄，募款相當順利而踴躍，很高興能來見證這個家庭的重生，房屋重建之後，這家人仍有許多生活上的問題需要幫助，她允諾，會請社會局持續追蹤並全力協助。

市議員楊典忠表示，從2月25日接獲通報後，就立即前往了解，連繫社工人員、沙鹿清潔隊清理、也聯絡行善團體與熱心企業提供救助金與生活物資，但是這些還遠不如在地年輕志工們給賴阿伯一個溫暖的家，從大掃除到整修房子，善心的義舉令人感動。

主動發起這次活動的熱血沙鹿青年楊鈺翔、楊志嘉、鄭笙傑等人表示，從幾近廢墟的狀態，修整成現在模樣，過程辛苦，但大家都很開心能幫上忙，為了能結合更多人的力量行善，同時讓外界的善心資源能夠做更好的運用，決定向社會局立案成立「北勢愛心協會」，一起討論如何幫助更多的人，將愛化為實際的行動，讓家鄉越來越好。

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