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陳柏惟再評華航正名：中華民國本來根本沒有華航

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▲立委陳柏惟。（資料照／記者呂佳賢攝）

▲立委陳柏惟。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者蘇晏男／台北報導

新冠肺炎肆虐，我國日前輸送援外口罩時，因為中華航空「China Airlines」名稱關係，被誤會是中國大陸捐贈口罩，引起華航正名運動。對此，台灣基進黨立委陳柏惟17日再度在臉書發文直言，對某些人來說華航是不可動搖的金字招牌，但實情是「中華民國本來根本沒有華航」。

陳柏惟以「那些年中華民國的國航們－華航之外的歷史」為題發文，而開頭就先質疑，對某些人來說，華航是不可動搖的金字招牌，「如果代表國家的華航換了名字，有如天搖地動，後果不能承受。但，真的是這樣嗎？」

「熟讀中華民國的歷史，就知道真相並非如此」。陳柏惟把「真相」分成3項要點論述。第一，「中華民國本來根本沒有華航」。陳柏惟指出，當中華民國認為自己代表全中國時，把國航叫做「中華航空」而非「中國航空」，是因為原先國航真的叫「中國航空公司」，但國共內戰後期，屬於中華民國交通部的中國航空、中央航空兩家國航，內部遭共產黨滲透策反，飛行員開走了12台飛機，從香港集體叛逃中華人民共和國，史稱「兩航事件」。

陳柏惟表示，當時兩航在香港仍留下了71架飛機，但被香港當局扣了下來，「那時英國想承認中共」，而美國和中華民國因擔心剩下的飛機被移交給中共，所以就透過CIA子公司太平洋公司，收購飛虎隊隊長陳納德的 「民航空運隊」股份，在美國註冊成立「民航空運公司」。接著中華民國政府，把兩航飛機賣給民航空運公司，在美國周旋與韓戰爆發的影響下，這批飛機最終判給了民航公司，沒有給中國。

陳柏惟指出，而因為中國國民黨的國航全部叛逃去中共那邊了，民航空運公司在1949年至1959年，實際上成了中華民國在台灣的唯一國航，由政府與CIA合資，是當時台灣唯一能「飛出去」的航空公司。

陳柏惟點出第二點「華航草創時最大業務是打越戰？」到了1959年，中華民國想要有自己獨資的航空，交通部和空軍遂主導創設了華航。一開始是以軍事活動為主，在越戰時，因為美方不希望中華民國直接參戰，華航便擔任起運補後送美軍的支援角色，早期華航購機的預算大半就是由這些「軍事行動」賺來。

陳柏惟表示，華航到了1966年後，開始開闢民用國際航線，加上當時民航發生數起空難，甚至在1968年摔掉唯一一架噴射機，讓華航取代民航空運，成為唯一飛航國際線的公司。到了1975年民航空運解散，華航則慢慢淡掉了軍方色彩，成為純粹的民用航空公司，也是中華民國在台灣的唯一國航。

「華航不能飛就成立新公司飛」。陳柏惟第三點指出，1995年，華航變更塗裝為梅花後，飛行國際航線逐漸不受阻撓。華信重要性也下降，變成區域性短程航空。2013年，華航與欣豐虎航成立台灣虎航，是廣義官股航空中第一家帶有「台灣」名稱的。當時，沒有任何人覺得公司應該叫中華虎航，也沒有人會覺得把名字取做「台灣虎航」就是搞台獨。

陳柏惟認為，爬梳歷史脈絡，「中國」這個字眼在華航身上， 是包袱不是助力，中國這麼好的話，為何近年來新設立的企業都不使用？ 又，中華民國成立各種不同名稱的公司，操作遊走國際之間早有前例，在1959年至1968年，及1991年至1999年之間，實質上都是「雙國航」分工運作。

陳柏惟表示，現下，我們似乎又重新面對了歷史的節點，中國這個字眼，像是歷史的鬼魅，陰影纏繞著身為台灣人的我們，在這次疫情風波，這陰影帶來的陰風慘慘特別森冷刺骨。

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