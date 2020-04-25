區間測速器根本不準！　重機網友沒超速竟被開紅單

▲▼重機網友質疑區間測速不準，無端被開罰單。（圖／重車日誌-教士臉書）

記者鄧木卿／台中報導

一名署名「教士」的重機車友在臉書PO文質疑區間測速的正確性，還以車友的實例證明區間測速根本不準，平白被開紅單，希望車友們用力轉發。台灣基進立委陳柏惟服務處表示，這陣子接獲3、4件類似陳情案，目前還在了解，希望能找來相關政府部門和民眾溝通，解決問題。

這名車友表示，近幾年各地都出現區間測速器，先不討論它的危害性與低速限，最重要的是區間測速的準確性，他以前陣子一台SUZUKI Jimmy(舊款)，因為創紀錄的時速185km/h而被開罰單為例，原廠極速160就很厲害，舊款Jimny竟能開到時速185，不禁令人懷疑區間測速是否有誤差。

有個車友就以自身為例，收到一張彰化伸港段的罰單，上面寫著他通過時間是305秒，換算時速是105km/h，超速開罰3000元，還好車上行車紀錄器還沒被洗掉，重看影片紀錄，發現他們通過的時間是353秒，經過換算，時速才90幾，根本不可能被罰。

當時有2台車一前一後通過區間測速，車上行車紀錄器的時間與秒數都相同，結果居然只有其中一台超速被罰，那麼區間測速的機器真的準確嗎？

這名教士還調查發現，已經不只一起時速錯誤的區間測速罰單，之前也有車友拿行車紀錄器的畫面佐證說明區間測速的時間是錯的，結果申訴後，竟得到「行車紀錄器上方的時間並沒有經過檢驗認證所以不于採用」的回覆，申訴無效。

即然官方說車上行車紀錄器的時間沒認證過，那區間測速機器有認證過嗎？教士曾私訊請教3Q哥立委陳柏惟，陳的辦公室同仁幫忙詢問公路總局，得到的答案非常讓人噴飯，「我們的機器都是有經過合格認證的」，但是，「因為經費問題因此機器是採用抽驗的方式認證」。

教士痛批，抽驗認證合格，並代表全部機器都認證合格？政府竟然還有膽搶錢吸人民的血？如果是每天通勤的人，行車紀錄器時間早就被洗掉，根本不會留下證據，公路總局就吃定這點，把人民當提款機。

教士呼籲所有被區間測速開過罰單的人站出來，要求公路總局提供全部區間測速機器的檢驗報告，公佈所有區間測速錄影畫面與時間推算，以及沒有檢驗認證合格的區間測速必須停止並作廢先前的罰單。

陳柏惟服務處表示，目前已收到3、4件陳情案，開紅單是警方權責，而區間測速器的校準又涉及交通部公路總局和經濟部中央標準局，因此會再深入了解問題出在哪裡？再由政府出面向民眾說明。

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