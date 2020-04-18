敦睦艦隊「2實習生+1軍人」確診　陳柏惟「同感憂慮」：國軍加油

▲立委陳柏惟。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心18日下午公布國內2名海軍敦睦艦隊實習生及1名軍人染疫，接觸者匡列「3軍艦700多人」，其中曾參與艦隊結訓典禮的參謀總長黃曙光，也必須自主健康管理14天。對此，立委陳柏惟表示先前已質詢國防部有關國軍防疫的問題，對於今天發生的事情「我同感憂慮」，並希望國人「穩住自己」，國軍加油，台灣加油。

中央流行疫情指揮中心原本公布國內新增2例境外移入病例（案396、397），均為20多歲男性，在我國某艦隊實習，住同寢室，兩人於2月21日起登艦實習。該艦共337人(含2名個案)於3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後於公海航行近30天，4月15日自我國軍港下船。

指揮官陳時中在記者會上也宣佈，稍早又有1人確診新冠肺炎，該艦隊已有3人確診。與該3名個案同隊共有3艘軍艦，官兵及學生合計700多人，刻正進行相關疫調。

而國防部發言人史順文則透露，由於黃曙光15日出席結訓典禮，跟官兵有一段距離，且沒有肢體接觸，不過要從嚴管制，因此總長和相關長官也會自主健康管理。

對此，陳柏惟表示，關於敦睦艦隊傳出確診案例，「我同感憂慮」，他指出，之前在3月時，已向國防部就國軍防疫問題提出質詢，並因美軍羅斯福號疫情事件，洽詢了解過艦隊等相關防疫狀況，針對海軍執行長時間任務，隔離治療空間規劃、緊急返航時艦隊指揮調度、航程歷時較長的敦睦艦隊防疫配套措施，提出有關海軍艦艇與敦睦艦隊防疫的疑慮。

陳柏惟提到，為敦睦艦艇先天空間狹小，除一間醫務室以外，並無額外醫療空間，住艙居住密度極高，如何規劃隔離治療空間？緊急返航時艦隊如何指揮調度？對於一趟航程歷時較長的敦睦艦隊來說，則更是需要更完善的防疫配套措施。

陳柏惟指出，目前敦睦艦隊會在出發前備妥相關藥物、防疫物資，包含全程需求口罩數量，人員全程配戴口罩 。中途登港後活動盡量安排開放空間，並減少與當地人接觸。返回艦艇前先測量體溫、消毒，航行全程艦上會做兩次換氣，萬一有人確診，艦上備有負壓病床可做隔離，並很可能派出海軍醫療資源最強大的磐石號隨行。但負壓病房再多，一爆發顯然不夠用，且伴隨補給艦航行的僚艦則幾乎沒有足夠空間隔離。

陳柏惟表示，針對艦艇空間狹小，醫療能量不足，亦不可能進行分艙隔離的狀況，需有一套完整防疫措施。雖海軍已提前防範，然而仍不幸傳出確診事件，深感遺憾，也呼籲國人需支持海軍，防止疫情擴大。

「全民一起支援國軍」。陳柏惟希望國人勿亂傳不確定訊息，全力支持國軍防疫，亦請疾管中心調度人員與物資，在役調能力、防護用具補充，防疫計劃制定、執行，行政部門需全力支援，「讓我們一同渡過危機，就像過去四個月的努力一樣」、「亂流會過去，我們要穩住自己！國軍加油，台灣加油！」

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