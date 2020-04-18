陸配被要求填寫在台灣夫家個資　「政黨傾向都要」陳柏惟籲：不要傷害台灣

▲▼陳柏惟譴責大陸要求嫁來台灣的陸配填寫「個人資料」。（圖／陳柏惟提供）

記者鄧木卿／台中報導

大陸正進行第7次全國人口普查，普查對象包括台港澳居民與外國人，台灣基進立委陳柏惟日前接獲1名嫁來台灣的陸配女陳情指出，大陸當局不但要求她填寫個人資料，連台灣夫家的家人也要寫。陳柏惟說，除了嚴厲譴責這種情報收集行為之外，更呼籲陸配，既然嫁來台灣、住在台灣，就該心向台灣，不要做出傷害台灣的事。

陳柏惟表示，1名嫁來台灣逾6年，已取得中華民國籍的陸配向他陳情，她的同鄉聯誼會要求她在一份人口普查表單上，填寫她的台灣身分證號碼、護照號碼、戶籍地址，連政黨傾向、入黨時間、宗教信仰、工作單位地址電話等，連她先生、小孩等家人的資料也要，她不知該不該填，不填是否會危及她在大陸其他的親人？

陳柏惟說，他一看到這張普查表單，馬上聯想到「見微知著」，類似這種普查方式不知已經做了多久？而又有多少台灣人的資料在大陸的手上？這種透過親情軟性施壓陸配，讓不願提供個資的陸配心生畏懼，此舉令人感到噁心，他譴責這種情蒐行為。

他強調，大陸的政府從來不尊重人民的自由意志、不尊重個人的生命財產，從這事件就暴露無遺，台灣是把人視為尊重獨立的個體，因此有《個資法》，但大陸顯然沒有這方面的概念，覺得個人資料就是政府可隨意取用。

陳柏惟表示，這次是大陸第2次針對嫁來台灣的大陸人也納入普查，「而台灣、中國是兩個不一樣的國體」，而他發現，台灣目前沒有專責處理民眾遭統戰威脅的單位或平台，相關案件都是自力救濟或是透過民代反映給陸委會和海基會，他會要求政府好好處理日後類似事件。

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