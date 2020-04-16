詹江村指3Q哥陳柏惟「跪著舔！是共幹」　桃檢依公然侮辱罪起訴

▲桃園市議員詹江村去年8月在Youtube影音平台與個人臉書專頁直指基進黨發言人陳柏惟是共幹等言論挨告。（圖／翻攝自詹江村臉書專頁）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨籍桃園市議員詹江村去年8月在Youtube影音平台直播，直指時任基進黨發言人陳柏惟是共幹，「紅錢香不香？你是跪著舔還是站著舔？阿共好不好含…」等語，同月還在個人臉書專頁與新聞節目指準備參選立委的陳以前是共幹等語挨告；詹在偵訊時坦承相關言行，桃檢16日偵結依公然侮辱與加重誹謗等罪嫌將詹提起公訴。

檢方指出，56歲的詹江村在去年8月18日在Youtube影音平台直播時表示「陳柏惟你最反共，你怎麼反共賺大陸錢，一邊賺大陸錢一邊反共…你不是一般的演員你是當共幹」、「陳柏惟以前賺紅錢好不好賺？紅錢香不香、甜不甜？你是跪著舔還是站著舔？阿共好不好含？怎麼舔？你是怎麼舔共？」還以動作做出含勢等不雅言論指摘陳。

檢方調查，詹江村在同年8月19日在個人臉書專頁張貼「【村長直播】招魂，基進黨發言人陳柏惟以前是共幹」之文字，8月21日上新聞節目時，再度指摘陳去大陸賺錢時，就什麼舔著賺、跪著賺，你還當紅色幹部…」等語，陳當時正準備角逐台中市立委選舉，陳事後強調一定會對詹提告。

詹在偵訊時坦承有在Youtube影音平台與新聞節目口出相關言論，並在個人臉書專頁張貼上述文字之事實，檢方根據陳指證與Youtube影音平台與新聞節目檔案與臉書截圖等證據，桃檢偵結依公然侮辱、加重誹謗等罪嫌將詹起訴。

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