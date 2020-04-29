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反對農田水利會改官制　藍委砲轟民進黨為酬庸掠奪人民財產

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▲▼國民黨團召開「濫用國家機器 黑手伸進水利」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「濫用國家機器 黑手伸進水利」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

立法院經濟委員會29日審查《農田水利法草案》，國民黨團認為不應倉促修法，要求召開公聽會，黨團書記長蔣萬安質疑，農田水利法將私產納為國有財產，違反基本人權，且官派人選是否了解水利灌溉 、維護農民生計權益？立委陳超明更直言，改為官派後，地方就在傳言誰要當會長，尤其執政黨人士每個人躍躍欲試，痛批改制實際上是為了酬庸，為了水利的行政資源。

立法院107年3月三讀修正通過農田水利會組織通則，農田水利會改制為公務機關，停止辦理會長及會務委員選舉，會長任期屆滿由政府指派，現任會長任期到109年9月30日。為因應農田水利會10月改制為公務機關，行政院會9日通過「農田水利法」，專法規範農田水利會的資產納入基金、專款專用等。

國民黨團29日召開記者會，邀請多位農田水利會會務委員出席。蔣萬安指出，農田水利法將私產納為國有財產，違反憲法保障的基本人權，大法官解釋已確立農田水利會公法人的地位，修法後改為行政機關， 違反大法官識字第518號精神。

蔣萬安批評，此次修法配合上次通則，剝奪憲法保障的選舉、被選舉權，基層農民、水利相關會員對修法後造成的問題產生很多疑慮，質疑官派人選是否真的了解水利灌溉 、維護農民生計權益。

▲▼國民黨團召開「濫用國家機器 黑手伸進水利」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

林文瑞表示，農田水利會經過百年來改造，現在非常健全、運作無礙，原本是由會員農民自己選舉小組長，管理各個灌溉渠道及排水系統，民進黨政府107年1月17日強行通過改制，剝奪人民結社地方高度自治團體，破壞台灣民主制度，對未來永續經營造成非常大傷害。

「不知道政府什麼時候變那麼大，可以直接掠奪人民財產！」楊瓊瓔提出多項質疑，包括107年通過農田水利改制公務機關，請問他們是公務員嗎？人民捐出的2910公頃私有土地，可以做為公有嗎？每個水系是跨縣市的，若納改公務機關，總發動人是誰？財產要怎麼處理？這些人會比農田水利會的執行者了解嗎？

陳超明表示，台灣農田水利經過幾百年演進，在地方上有實質服務，現在已經聽到很多消息，「改為官派後，地方就在傳言誰要當會長，尤其執政黨人士每個人躍躍欲試，執政黨實際是為了酬庸， 為了水利的行政資源。」

陳超明批評，政府一直想精簡組織，現在卻擴充農田水利會，至少增加2500名公務員，跟精簡組織違背，此外，政府稱加強農民灌溉，現在一年休耕一次，表示農業產量相當大，以前水利系統以被破壞很多，如何加強灌溉。

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