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快訊／國民黨下令全員簽「保密協定」　防止重大機密走漏

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▲江啟臣主持中常會。（圖／記者羅婉庭攝）

▲江啟臣主持中常會。（資料照／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨中常會29日下午通過「中國國民黨黨員違反黨紀處分規程」修正草案，增訂黨職人員就任時須簽「保密協定」，違者最重將會被開除黨籍，防止重大機密提前走漏。

考紀會主委葉慶元在中常會中提案修正「黨員違反黨紀處分規程」，提案指出依據中央常會議事規則修正專案小組決議，明確規範全體黨職人員均守相關保密事項，擬於「中國國民黨黨員違反黨紀處分規程」第二條規定中，增加第二項規定：「全體黨職人員於就任時，應簽署保密協定，就職務上知悉或持有之各項資料及資訊，均應負保密責任，如有違反情事，視同違反前項第六款之規定」，全案通過。

國民黨中常會一向採閉門進行，但過去發生不少會議內容事先消息走漏的情形，包括前主席吳敦義討論不分區立委提名名單時，裡面尚未結束會議，記者已同步發稿；或是直接將資料外傳，令黨高層不滿。

依照該規程第三條規定，黨員違反黨紀規定，將視情節輕重予以申誡、停止黨職、停止黨權、撤銷黨籍、開除黨籍等5種處分。

對此，不具名中常委表示，這個規則應當是針對黨工，職務上所得之資料不應該洩漏，但若是由選任人員的角度，本應當擁有自己表示意見的權力，倘若真正屬於極度機密，應當比照現在行管會討論財務報告時，於發下資料後就直接標註禁止傳閱，更能清楚確認何謂機密資料，「也不用大家在那邊猜來猜去」。

▲▼ 葉慶元呈遞行政訴訟停止執行聲請狀 。（圖／記者張一中攝）

▲國民黨考紀會主委葉慶元。（圖／記者張一中攝）

▲江啟臣主持中常會。（圖／記者羅婉庭攝）

▲國民黨中常會。（資料照／記者羅婉庭攝）

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