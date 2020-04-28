北聯幫主竟成刑警老大！為破案私傳偵查機密「幫忙找人」　2警下場曝光

▲檢調在北聯幫主王際平手機中發現2名警察傳送的辦案機密訊息。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

檢調偵辦北聯幫主王際平「平哥」涉瑞傑國際吸金案時，意外在王的手機通聯中，發現台北市刑大緝毒中心、內湖分局各有1名員警，把其他案件的偵查報告等機密傳給王，2警到案後坦承為請王幫忙追查另案嫌犯下落，違反偵查不公開，台北地檢署檢察官考量另案嫌犯皆已投案被起訴，2警雖違法洩密但情節輕微，28日依職權處分不起訴。

北檢查出，2019年間，台北市警北投分局、中山分局調查1件妨害自由案件時，懷疑涉案人可能是北聯幫眾，透過刑大一名警員聯繫上王際平，由他把偵查報告以微信傳給王，請王幫忙勸說嫌犯自行投案。而台北市內湖分局一名警員則是為了偵辦1起傷害案件，也用微信傳送監視器翻攝畫面、嫌犯資料等檔案，希望王幫忙找人。

▲演員成潤因涉吸金案，已和王際平一併遭檢察官起訴。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

結果王際平在同年10月間，因涉瑞傑國際地產吸金6億元遭搜索約談時，被檢調單位意外從手機中發現這些偵查機密內容，檢察官另案調查2警所涉瀆職、洩密罪嫌。

據了解，2警到案後坦承為了追查涉案的北聯幫眾嫌犯，所以請王幫忙找人；而王際平因吸金案被和演員成潤等一共12人遭起訴後，也為這件洩密案作證表示，警方要找他幫忙，但是北聯幫眾人多，如果不讓他知道要找的是誰，他也幫不上忙。

檢察官詹麒瑋調查後認為，2警確實已經違反偵查不公開原則，觸犯洩密刑責，但是2警動機是為了查案，沒有獲得對價關係，並非謀取個人利益，事實上2案的嫌犯也都已經到案並被起訴，考量2警犯罪情節輕微，也沒有影響案件偵辦，因此依職權處分不起訴2警。

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