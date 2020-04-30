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「金生儀」負責人逃漏稅想賴給中風哥哥　檢談判專家鬥智追回960萬

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▲▼ 金生儀鐘錶 。（圖／記者劉昌松翻攝Google地圖）

▲金生儀鐘錶負責人涉嫌逃漏稅，一度要把責任推給已經中風的哥哥 。（圖／翻攝Google地圖）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵破百年老店金生儀鐘錶逃漏稅案，完全靠著辦案人員靈敏直覺，從1張不起眼的補稅案調解單，加上生活經驗，直覺高檔鐘錶店不可能需要雇工街頭發傳單，戳破人頭支薪的謊言，負責人陳弘基還想賴給已中風的哥哥，最後由檢察官劉韋宏運用談判技巧讓他認罪，不但要補稅360萬元，還要繳庫600萬元。

▲上班，工作，老闆，業務，公事，談判，西裝，領帶，商業。（圖／pixabay）

▲檢察官運用談判技巧讓被告承認利用人頭逃稅。（示意圖／pixabay）

2019年間，黃姓男子沒到金生儀上過班，卻被國稅局通知，2016年領了20多萬元薪水，要補稅1萬6元，經與金生儀調解成立，調解文件送進台北地院核定，並轉台北地檢署「調參」，北檢事務官一看金生儀竟為不起眼的小額補稅案，慎重派出記帳士出面調解，直覺「不尋常」，報請分案調查，先發交警方傳喚雙方釐清，沒想到爆出更多疑點。

首先是受託代表黃男調解的張男表示，黃男透過電話說，想起確實曾在金生儀上過班，因此收下調解金「25萬元」；跟金生儀合作10幾年的記帳士則表示，這不是要補償黃男稅款，是要賠償公司當年沒幫黃男繳勞健保的「1萬6千元」損失。

▲▼法官，司法，法槌，法律。（圖／pixabay）

▲辦案人員直覺案情不單純，決定追查到底。（示意圖／pixabay）

小小調解案竟然雙方說詞兜不攏，再根據記帳士提出的帳冊與單據，發現當年有近20人都拿了20幾萬元現金薪資，但都是由他人簽名代領。主任檢察官呂建鑫不以為然，「這些人傻了嗎？1整年都讓人代領現金，拿得到嗎？」指示繼續追查。

但是這些傳單工都查無下落，70多歲的金生儀負責人陳弘基則是一開始假裝出國不到案，後來出庭時聲稱，這些人都是請記帳士找來，幫忙去路上發傳單的人力，他還有請公司會計去監工；但2名女會計出庭都否認去監工發傳單，且公司行銷都是老闆直接決策，他喜歡買航空公司雜誌的廣告，

劉韋宏曾獲行政院選派赴澳洲接受經貿談判人才訓練，每人培訓經費約60萬元，現在面對案件充滿疑點卻找不到破口的逃稅案，決定再請陳弘基到庭，先讓陳侃侃而談每年花100多萬元做行銷，其中發傳單年花20多萬元，劉再拿出帳本，詢問傳單工的薪水好像跟新進員工差不多，陳得意「我們大公司」。

司法天秤（圖／達志／示意圖）

▲檢察官勸70多歲的被告接受緩起訴，免得可能被判要坐牢服刑。（圖／達志／示意圖）

劉韋宏接著問，2016年1月份傳單工就花年預算的20多萬？陳回「新錶上市」。2月也20多萬？陳再接話「快過年了，當然要下重本」，6月到12月呢？陳再也不講話。劉最後詢問陳弘基，是否聽過緩起訴制度，可以和律師討論一下，因為如果是處分起訴，法院可能考量逃稅金額會判要坐牢，並建議陳等緩起訴後，主動去國稅局補稅，這樣不會被另外罰款。

2周後，陳弘基表達願意接受緩起訴，卻聲稱金生儀實際負責人是已經中風的哥哥，劉韋宏再分享辦案經驗稱，過去檢警偵辦槍砲案，每個嫌犯供出的槍枝提供者，都很巧的不是已死亡、就是失蹤、中風…陳弘基終於坦承自己從2014年到2017年間，利用人頭支薪墊高支出成本，藉此逃漏營業稅。

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