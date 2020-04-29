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阿公級同事豆花下藥　公務車上猥褻女同事判刑定讞

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▲豆花,碎冰,配料。（圖／記者曹悅華攝）

▲宜蘭某公所員工，以加料豆花猥褻女同事。此為示意圖。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）


記者吳銘峯／台北報導

宜蘭一名已經當阿公的賴姓公所人員，見某位已婚女同事頗有姿色，竟藉故邀女方至公務車上談公事，並將「加料」豆花拿給女方吃，藥效發作後，女同事昏昏欲睡，遭賴男上下其手。女同事奮力逃離，事後報警提告。一二審均將賴男判刑3年4月。案經上訴第三審，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，已經當阿公的賴男，在宜蘭某公所擔任約聘雇人員，而本案發生於2017年2月間，被害人為已婚的公所女職員阿尹（化名），由於職務調整工作量變大，正在苦惱之際。賴難見有機可乘，竟在當天下午向阿尹謊稱已經跟長官報備，要調整阿尹的工作，騙阿尹到公務車上聊天。

阿尹不疑有他，上車後賴男就拿出一碗豆花，讓阿尹喝下。沒多久，賴男開始對阿尹上下其手，阿尹將賴男的手撥開，這時阿尹發覺頭昏腦脹；賴男此時更進一步，以手勾住阿尹脖子，強吻阿尹。阿尹奮力推開賴男，趕緊下車，開著自己的車回家。回家後隨即陷入昏睡，第二天早上才逐漸恢復意識，在丈夫的陪同下，到醫院驗血，發現血液中有微量苯巴比妥的安眠藥成分反應。阿尹報警處理，檢警單位逮捕賴男，提起公訴。

一審法院審理時，賴男否認犯罪，辯稱2人平常在上班時就會玩來玩去，當日他看阿尹很累，才好心幫她按摩肩膀及腰部，幾秒鐘就放手，阿尹當時也沒有反抗。但一審法院根據客觀證據，認定賴男有罪，依照「加重強制猥褻罪」，將賴男判刑3年4月。

案件上訴二審，高等法院審理後仍認定賴男有罪，考量他嚴重戕害阿尹之身體自主權，對阿尹人格尊嚴戕害甚鉅，並造成阿尹心靈創傷，動機卑鄙、手段拙劣，參酌他犯後均否認犯行，且未能與阿尹達成和解，取得阿尹原諒，因此二審駁回上訴，維持3年4月的刑期。全案再上訴第三審，最高法院駁回上訴定讞。

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