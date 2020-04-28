涉假球案前台南縣議長吳健保潛逃4年多　定應執行10年確定

▲前台南縣議長吳健保去年初遭押解回台。（圖／記者邱中樂翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

前台南縣議長吳健保，因涉及職棒假球案件2014年被高等法院以恐嚇、詐欺等罪各判刑3年2月、2年3月確定，原定隔月執行，但吳健保卻潛逃菲律賓4年多，直到2019年1月初才被逮捕，我國透過司法互助將他引渡回台。吳健保聲請法院定應執行刑，最高法院28日裁定他須服刑10年確定。

吳健保出身台南眷村，雖然為外省第二代，但仍縱橫政壇，曾擔任台南縣議會副議長、之後連續當選兩屆議長；五都改制後也選上台南市議會議員及「大台南問政監督聯盟」總召。在2011年間因台南市府工程款配給爭議問題，與時任市長的賴清德發生衝突，後來他因涉及多起案件，淡出政壇。

至於他所捲入的中華職棒假球案件，是2009年爆發的「雨刷集團」操控打假球案件，當時吳健保為幕後金主。檢方查出他與綽號「雨刷」的蔡政宜勾結，從2006年起以重金、美色或暴力威脅等方式，操控當時部分職棒球員打放水球，吳健保與雨刷集團藉此操縱比賽勝負從中簽賭牟利。2014年8月間被高等法院依詐欺、恐嚇等罪，判刑3年2月、2年3月確定，原定9月執行，但吳健保卻潛逃出境。

直到2019年1月間，菲律賓警方在蘇比克灣1處別墅逮獲吳健保，我國刑事局透過司法互助將他引渡回台受審。而他返台後，台南高分院再針對他涉犯的曾文溪砂石盜採案判刑3年。此外，檢方針對他潛逃菲國後陸續判決確定的司法案件，包括1件賭博、3件詐欺、2件詐欺未遂、1件妨害自由等共8項罪名，向台南高分院聲請定應執行刑，台南高分院裁定吳健保應執行10年。吳健保向最高法院提出抗告，最高法院28日做出裁定，駁回抗告，吳健保確定應執行10年。