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快訊／謝和弦報社噴紅「幹」　臉書秀成果圖嗆「下次放火」被起訴

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▲▼ 謝和弦 。（圖／記者劉昌松攝）

▲謝和弦被起訴 。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

藝人謝和弦2019年12月14日凌晨跑到中國時到大樓外噴紅漆寫上「幹」字，被警方帶回訊問後，又返回噴綠漆塗鴨，甚至在臉書上放話「下次放火」，而被警方以恐嚇公眾罪送辦，中時則對他提起公然侮辱告訴。檢方1日偵結，將他依妨害名譽等罪起訴，並聲請簡易判刑。

回顧案情，謝和弦2019年底因持有、吸食大麻被捕，沒想到他卻在12月14日凌晨跑到中國時報打樓外噴紅漆寫上「幹」字，中時警衛發現後立刻到警處理，而他也被警方帶回。沒想到，謝和弦離開警局後竟又返回現場噴綠漆塗鴨，警方先後兩度依歌手謝和弦函送社會秩序維護法裁處。

不過，謝和弦的脫序行為並未因此結束，返家後又繼續在臉書上放話，「哈囉，這次潑漆，下次放火」，因此被警方以恐嚇公眾罪送辦，中時則是對他提告公然侮辱。

▲謝和弦對中時大樓噴漆塗鴉後，透過臉書自po文秀戰果。（圖／翻攝畫面）

相關案件經檢察官受理後，3月17日傳喚謝和弦出庭後請回，但他看到媒體不願受訪，唱起五月天的歌曲《溫柔》，轉身拿起大門法警手中的額溫槍，為自己量額溫，提醒大家進北檢要量體溫，下一秒又突然怒吼：「尊重國法、尊重家規，你會被種族歧視，是因為你沒有禮貌」，讓人相當傻眼。

檢方事後在經過1個多月的偵查，結果1日出爐，謝和弦被以妨害名譽等罪起訴，而檢方偵結後也向法院聲請簡易判刑。

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