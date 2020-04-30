「法律是慢慢演化的！」律師曝殺人判無罪還會發生　僅1條路能解：修法

▲殺警鄭男因精神問題遭判無罪，律師曝法官的無奈。（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

殺警鄭男今（30）日因精神問題遭判無罪，並以50萬元交保、強制就醫5年，引發全民痛罵「法界失能」、「恐龍法官」。律師李智群對此在臉書發文，說他完全可以理解大家的憤怒，但法律是慢慢演化來的，「這些法條，你可以不喜歡它，但不能假裝它不存在；它既然存在，法官就不能視而不見」，除非修法恢復殺人者死，不然這樣的判決還是可能出現。

「殺警案判決出來，無罪！全民譁然！」粉絲專頁「林智群律師（klaw)」貼文表示，他完全可以理解大家的憤怒、特別是警察，明明該名鐵路警察在執行公務，莫名其妙被殺，「然後你跟我說，大家誤會一場，無罪？行兇者可以拍拍屁股走人？」林智群直說，這一切要從2000年前說起。

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▲刺死鐵路警察李承翰，鄭男一審獲判無罪。（圖／記者翁伊森翻攝）

「2000年前劉邦進咸陽城，把秦朝所有法律都廢除，只保留了三條，殺人者死、傷人及盜抵罪，約法三章就是這樣來的！」林智群指出，那個年代就是以命抵命，沒什麼好講的，不管是「開牛車不小心撞死老婆婆」、「女生被歹徒強姦過程把歹徒殺了」，只要出人命，就是砍頭償命。

「後來我們發現，這樣一視同仁，有時候會產生不合理的結果，比如上面講的女生被歹徒強姦過程把歹徒殺了，還要判女生死刑，不合理！」因此法律就開始放寬，只要是正當防衛，就可以不罰（無罪）。「後來我們又發現，法警執行死刑，開槍打死死刑犯，這樣警察也犯殺人罪，依法要判死刑，不合理！」因此再放寬，依法令的行為不罰（無罪）。

「後來我們又發現，14歲以下的小孩在家裡玩火燒死人，這樣也要判死刑，覺得只是小孩子，不知道輕重，殺掉他要幹嘛？」於是再放寬，未滿14歲的小孩行為不罰（無罪），並進行感化教育。

▲李承翰無辜喪命，讓大眾相當唏噓不已。（圖／翻攝臉書）

「後來我們又發現，精神病患發病時殺了人，認為他在那個當下，是沒辦法控制自己的，指責他，有用嗎？那就放寬」，所以才會是現在這樣，「說精神病患行為時無法辨別自己行為違法，或沒辦法控制自己行為，不罰（無罪），但還是要給他一定期間的監護……」

林智群直說，法律是這樣慢慢演化來的，這些法條，民眾可以不喜歡，但不能假裝它不存在；而法條既然存在，法官就不能視而不見；法條既然存在，就有被適用的可能。

最後他點出矛盾所在，「除非大家同意修法，廢除一堆例外規定，恢復到2000年前的刑法概念，殺人者死，不然這樣的判決，還是有可能會出現。」也表示，大家指著法官說司法不公、恐龍法官，卻忘記了自己選出的立法者，才是決定這些法條的來源。