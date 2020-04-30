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「殘障了不起哦，什麼東西啊！」　大學副教授幫停車管理員出氣挨告

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▲▼身障車位,殘障車位,停車,車位,身障,（圖／達志影像／美聯社）

▲副教授因為不滿殘障的女學生停車太遠，害管理員要跑去協助下車而吃上官司。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉昌松／台北報導

台北大學某副教授，去年底看不慣1名殘障女學生常把車子停在很遠的地方，要麻煩管理員跑老遠去協助她下車，想衝上前去教訓一番，被管理員擋下，只好大喊「殘障了不起哦，什麼東西啊！」，女大生又氣又怕的拿出行車紀錄器提告，但因管理員作證，副教授是在對他發洩而已，檢察官30日以沒有主觀犯意等理由，處分不起訴。

據了解，這位副教授因為時常在校園停車場和管理員聊天交朋友，知道有名肢體不便的女學生，常不顧停車空位很多，直接把車子停到停車場最裡面，管理員需要從停車場前方，推著輔具跑到最後面，去車門旁協助女學生下車。

▲▼殘疾,身障,輪椅。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女學生停好車後，需要管理員拿輔具協助下車。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

2019年12月某天中午，副教授在和管理員聊天時，剛好就看到女學生開車進入停車場，而且照例開往最裡面去停，副教授一氣之下要跟上去，被管理員一把攔下，副教授放聲大喊「要人家幫忙，還要人家這麼辛勞」，「殘障了不起哦，什麼東西啊」等語，女學生在10幾公尺外開著車窗都聽得一清二楚。

當時女學生又害怕又委屈，在管理員協助下車後直接前往教室上課，之後越想越氣，拿行車紀錄器到警局提告。管理員則出面作證，當時副教授是把情緒發洩在他身上，並非針對女學生，台北地檢署檢察官調查，從副教授說話的全文看來，應該只是想教育學生做人要互相尊重，雖然字眼不好聽，但是主觀上沒有要侮辱人的意思，因此處分不起訴。

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