小7店員報警機成功阻詐　新化警長親頒感謝狀表揚

▲新化警分局許芳毅等人，親至超商頒發感謝狀給周員以表謝意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新化區統一超商知母義門市周姓店員，4月25日晚上9時許，見16歲張姓國中生神色慌張，欲購買遊戲點數5千元，經主動關懷提問，並出示反詐騙宣導單外，並向警方報案，員警迅速到場，查出係「假交友真詐財」犯罪手法，周員成功阻詐實為店員楷模。



警方表示，被害人16歲張姓學童，於4月25日晚上7時在交友網站認識一名女網友，透過臉書通訊軟體私密，該女向張生表示可以相約見面聊天，但要先至超商購買遊戲點數，張生一時心動，即至超商購買遊戲點數5千元。



幸好周姓店員，見張生一次購買大筆遊戲點數，即主動關懷提問並出示反詐騙宣導單，且立即向警方報案，經新化分局知義派出所所長黃文輝、警員薛漢林馳赴現場了解，並向張生耐心解釋係「假交友真詐財」犯罪手法，共同成功攔阻張生遭詐5千元。

新化警分局許芳毅知悉此事，於30日上午11時率同偵查隊長冷澤泉、知義派出所所長黃文輝，親至超商，頒發感謝狀給周員以表謝意。



許芳毅分局長呼籲網友相約見面前，對方要求至超商購買大量遊戲點數卡，並告知遊戲點數卡密碼之行為，即是詐騙集團常用之詐騙遊戲點數手法，多一分防範，就少一分損失，遇事遵行「停」、「聽」、「看」守則，勿急勿躁、多思考、詳查證，妥加研判處置，任何疑慮，直接與165反詐騙諮詢專線聯繫查證，以免受騙上當。

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