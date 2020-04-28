台南市新化工人鐵皮屋施工不慎　「3樓頂墜落」1重傷1身亡

▲台南市新化區知義里知母義28日下午發生2名工人施工時，疑鐵皮屋頂結構無法承受重量而傾塌墜落，馬上派出救護人員前往搶救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新化區知義里知母義28日下午發生2名工人施工不慎自3樓鐵皮屋頂墜落，馬上派出救護人車前往救援，其中1名邱姓工人當場無呼吸心跳，另1名陳姓工人手、腳骨折，馬上以救護車送醫救治，其中邱男經急救後仍宣告不治身亡。

台南市消防局119勤務中心於28日下午3時30分據報，台南市新化區知義里知母義發生2名工人施工不慎自3樓墜落事件，消防局馬上派遣新化消防分隊、保西消防分隊救護車等前往搶救，保西救護車到場發現2名工人中，1名60歲左右邱姓工人，當場無呼吸心跳（OHCA），馬上以救護車送衛福部台南醫院新化分院急救。另名年約36的陳姓工人左手臂2處開放性骨折、左腳底開放性骨折、額頭1公分撕裂傷，意識清楚，以救護車送成大醫院救治。

該名送新化分院原本無呼吸心跳OHCA的邱姓工人，急救後自主循環再現（ROSC，指心停止之後出現持續的心跳和呼吸活動），救護車原欲轉送成大醫院急救，惟隨後又無呼吸心跳，醫護人員經全力搶救，最後仍宣告不治身亡。

消防局表示，初步調查2名換修鐵皮屋頂的工人，站在屋頂前緣作業，但建物結構卻疑似無法承受重量而傾塌，2人重心不穩當場自3層樓高墜落。消防局通報台南市警局、南區職業安全衛生中心、台南市意外事故緊急通報小組。目前肇事原因及相關責任由台南市警新化分局調查處理中。

・地表最浪漫的茶花粉色，讓少女尖叫