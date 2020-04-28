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台南阻詐火力全開　4月份阻詐74件710萬餘元

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▲台南市長黃偉哲頒獎表揚阻詐100萬元的西港郵局李姓襄理及郭姓經辦等人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲頒獎表揚阻詐100萬元的西港郵局李姓襄理及郭姓經辦等人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市丁姓男子，於網路認識一名女子，該女子先與丁男噓寒問暖甜蜜熱絡聊天，待搏得丁男信任後以男女朋友互動，女網友告訴丁男近期自己欲購買土地，惟資金不足需要丁男解囊幫忙，癡情的丁男大方表示願意資助購地不足的金額，即前往西港郵局解除郵政保險欲提領現金100萬元，幸好行員及時報警成功阻詐。

▲台南市長黃偉哲頒獎表揚阻詐100萬元的西港郵局李姓襄理及郭姓經辦等人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說，西港郵局李姓襄理及郭姓經辦獲悉丁男要解約提領巨款，立即提高警覺，並加以關懷提問，通報警方到場協助，待警方到場深入詢問後，丁男才娓娓告知是於網路上認識的女網友要向其借款購地，所幸在行員及警員耐心詢問及解說相關詐騙案例下，丁男才恍然大悟自己差點誤入詐騙陷阱，連忙向行員及警方道謝，及時成功攔阻100萬元。

▲台南市長黃偉哲頒獎表揚阻詐100萬元的西港郵局李姓襄理及郭姓經辦等人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲於28日下午召開4月治安會報，公開表揚3月份成功阻詐有功85位人員（含2月份補報2人），為感謝防詐小天使積極協助警方通報攔阻詐騙，警民合作成功阻詐74件、攔阻詐騙款項逾710萬元，黃偉哲市長親自頒發獎座及獎金，更親筆撰寫感謝信函至其攔阻有功者總行高層致以謝意，本次受獎者計有台新銀行、玉山銀行、西港區農會、中華郵政、北門區農會、中國信託、陽信銀行、上海儲蓄銀行、台南地區農會、京城銀行、台北富邦、土地銀行、永康區農會、彰化銀行及統一超商、全家超商、OK超商、富昌當鋪及萊爾富超商及等行店員業者。

▲台南市長黃偉哲頒獎表揚阻詐100萬元的西港郵局李姓襄理及郭姓經辦等人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警局長周幼偉呼籲，網路假交友結合假投資的詐騙案件時有所聞，詐騙集團常設下危險的愛情圈套讓癡情人誤入粉色詐騙陷阱，待被害人成為被歹徒詐騙的「心靈寄託」後，對方便開始以經濟上有困難、目前身邊正好有高額紅利投資案或高檔禮物要送給被害人等詐騙遊說說詞，等待被害人上鉤匯款，民眾若發現對方提到投資或有關金錢相關訊息，切記「談情不談錢」，勿聽從指示匯款，若有詐騙問題可撥打「165反詐騙諮詢專線」或「110報案專線」尋求警方協助查證，以免被騙。

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